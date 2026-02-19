Mor de manera inesperada la drag Coca Boom: commoció per la mort de David Parra
L’artista tenia 28 anys i la notícia ha sacsejat Torremolinos i el món drag
La comunitat drag està de dol després de conèixer la mort de David Parra, conegut artísticament com a Coca Boom, que va morir el 14 de febrer als 28 anys. De moment, no han transcendit les causes del decés, però la notícia ha generat una onada d’emoció i consternació, especialment a Torremolinos (Màlaga), el municipi on va néixer i on es va donar a conèixer.
Qui era Coca Boom i per què era coneguda
Coca Boom era una artista drag que s’havia fet un nom dins l’escena andalusa i estatal gràcies al seu carisma i a la seva presència en gales i concursos. Nascuda a Torremolinos, va anar guanyant visibilitat en diversos esdeveniments del circuit drag, on era apreciada per l’energia a l’escenari i una estètica pròpia.
Entre les seves participacions destacades, va formar part de la II Gala Drag de Sevilla, va competir a la primera temporada de ‘Regia del Drag Espanya’ —l’spin off del programa mexicà ‘Regias del Drag’— i també va col·laborar a la segona gala drag ‘The Queen Deluxe’ de Huelva. Més enllà del món de l’espectacle, Parra compaginava la seva faceta artística amb la feina d’auxiliar de vol.
Què ha passat i què se’n sap
La mort s’ha conegut aquest dilluns i, fins ara, no s’han fet públiques les causes. Aquesta manca d’informació ha contribuït a l’impacte, ja que es tracta d’una defunció a una edat molt jove i d’una figura estimada dins la comunitat.
Reacció a les xarxes: comiat i missatges d’afecte
Les xarxes socials s’han omplert de missatges de record, fotografies i vídeos de Coca Boom. Companyes del món drag i seguidors han compartit paraules de condol, destacant la seva personalitat i la petjada que va deixar en l’escena.
Un dels comiats més comentats ha estat el de Pink Chadora, concursant de ‘Drag Race Espanya’, que va publicar un missatge emotiu a Instagram, lamentant no haver-se pogut acomiadar i recordant l’admiració que sentia per ella.
També s’hi ha pronunciat l’alcaldessa de Torremolinos, Margarita del Cid, que va expressar el seu condol a la família i amistats i va subratllar la pèrdua per al municipi: Torremolinos, va dir, perd “una gran persona i artista”.
Un cop dur per a Torremolinos i el món drag
La mort de Coca Boom ha deixat una sensació de buit entre qui la coneixia i seguia la seva trajectòria. En poques hores, el seu nom s’ha convertit en un símbol del dol col·lectiu dins la comunitat drag, que ha respost amb una allau de missatges d’estima, suport i homenatges a una artista que, malgrat la seva joventut, ja havia construït un recorregut i un lloc propi dins l’escena.
- El Govern planteja que els empleats de baixa per càncer, infart o ictus puguin tornar progressivament a la feina
- Les infermeres alerten del perill de BRUJAS, un moviment de llevadores tradicionals: 'Posen en risc vides
- Roba una bicicleta de 12.000 euros al Barri Vell i el detenen poc després a l'antiga fàbrica Simon
- Robatori d'una atracció de fira de 43 tones a Sant Gregori: s’enduen un ‘saltamontes’ i el propietari alerta que 'no té frens
- Expectació per la convocatòria a Girona de persones que es perceben com un altre animal
- Rescaten una banyista a la platja de Blanes en ser arrossegada per una onada
- Sílvia Orriols s’obre a pactar amb Junts, però avisa: «No tothom que neix, viu i treballa a Catalunya és català»
- Joan Laporta: «Entenem perfectament que un gironí sigui del Girona»