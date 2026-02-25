La filla d'aquesta famosa actriu okupa un xalet i demana 300.000 euros per anar-se'n: “És la meva única oferta”
El propietari assegura que fa mesos que no pot entrar a casa seva i denuncia que els ocupants han rebutjat un acord per abandonar l’immoble.
A Espanya, l’ocupació d’habitatges continua sent un problema que afecta molts propietaris. Recuperar una casa per la via judicial pot ser un procés llarg i costós i, mentrestant, moltes famílies es veuen obligades a buscar alternatives, com ara viure de lloguer mentre esperen poder entrar al seu immoble.
Aquest és el cas de Manuel Jiménez, un veí de Madrid que va comprar el desembre de 2024 un xalet a Las Rozas, amb 486 metres quadrats d’habitatge i 1.780 de parcel·la, amb piscina, per 700.000 euros. Des d’aleshores, viu amb la seva dona i la seva filla d’un any en un pis de lloguer, pagant 3.000 euros al mes, mentre espera poder accedir a casa seva.
Segons explica, la seva sorpresa va ser descobrir qui ocupava l’habitatge: Paloma Porcel, filla de la difunta actriu Marisa Porcel i coneguda per haver doblat Carrie Bradshaw a Sexo en Nueva York. L’habitatge pertanyia a la societat Akaster Level S. L., creada per mare i filla, que hauria acumulat deutes importants amb Hisenda després de la mort de Marisa Porcel l’any 2018. Quan Hisenda va subhastar la propietat, Jiménez la va adquirir, però Paloma Porcel i la seva parella s’haurien negat a abandonar-la i haurien presentat suposats contractes de lloguer per intentar frenar el desnonament.
L’advocat de Jiménez, Ángel Sánchez, sosté que aquests contractes podrien ser una “presumpta simulació contractual antieconòmica”. Segons la seva versió, primer es va presentar un contracte parcial que només cobria una habitació i el garatge, sense cap pagament, a canvi del manteniment. Més endavant, afirma que es va aportar un annex amb data de 2021, anterior a la compra de l’habitatge per part de Jiménez. Per aquest motiu, s’estaria preparant una denúncia per presumpta estafa processal.
Els intents d’arribar a un acord amistós també haurien fracassat. Jiménez assegura que va oferir 20.000 euros perquè els ocupants abandonessin l’immoble, però que la parella de Paloma Porcel, Vicente, li va respondre que només el cost de retirar els 12 vehicles que té als garatges superava aquesta quantitat. Segons aquesta versió, li hauria demanat 300.000 euros per resoldre la situació, qualificant-ho com la seva “primera i única oferta”.
La propietat, a més, mostraria un estil de vida ostentós, segons el relat del propietari, amb diversos cotxes de col·lecció i fins i tot un helicòpter. Els ocupants ho atribuirien a la seva activitat com a restauradors de vehicles. Jiménez lamenta aquesta situació i critica la contradicció entre el discurs públic que atribueix als ocupants i el fet que, segons ell, la seva família continuï sense poder entrar a casa seva.
Per la seva banda, els advocats de Paloma Porcel asseguren que “no consta cap acció penal ni cap denúncia policial” contra la seva representada. Mentrestant, Manuel Jiménez i la seva família continuen esperant poder ocupar el seu habitatge, que actualment estaria valorat en aproximadament dos milions d’euros.
