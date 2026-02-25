Surt a la llum la nova il·lusió de Lamine Yamal: "És coneguda de Nicki Nicole"
Segons ha explicat Anna Gurguí al programa En todas las salsas, el futbolista del FC Barcelona estaria coneixent la influencer i model britànica Lily Rowland
La relació entre Lamine Yamal, jugador del FC Barcelona, i la cantant argentina Nicki Nicole va sorprendre molta gent. Tot i això, després d’uns mesos, tots dos van posar punt final a la relació. També van circular rumors sobre possibles terceres persones, però ells mateixos van desmentir aquestes especulacions.
Ara, segons va explicar Anna Gurguí al programa En todas las salsas, el jugador ja hauria passat pàgina i tindria una nova il·lusió. Es tractaria de Lily Rowland, influencer i model britànica amb més d’un milió de seguidors a Instagram. A Espanya també és coneguda per aparèixer en vídeos del youtuber xBuyer, com ara a la sèrie Vuelta a España en caravana.
La col·laboradora va explicar que, en investigar-ho, li va cridar l’atenció que Lily Rowland fos a Barcelona aquesta setmana. A partir d’aquí, va començar a fixar-se en alguns moviments a les xarxes socials.
Segons Gurguí, Lamine Yamal no seguiria Lily Rowland a les xarxes, però sí que s’hi haurien detectat alguns “m’agrada” creuats entre tots dos, un detall que ha alimentat les especulacions. La col·laboradora també va apuntar que el futbolista “no vol donar pistes” i que, per això, no la segueix públicament.
El moment més sorprenent, segons Gurguí, va arribar quan va assegurar que Lily Rowland és coneguda de Nicki Nicole i que, des de fa més d’un mes, la cantant hauria deixat de donar-li “m’agrada”. Aquest fet ha contribuït encara més als rumors sobre una possible relació amb Lamine Yamal.
Amb tot, la col·laboradora va remarcar que la relació no està confirmada, tot i que considera que les pistes són cridaneres.
A més, també va revelar que la influencer britànica ha assistit a diversos partits del Barça, i que ella mateixa ho ha mostrat a través del seu compte d’Instagram. En algunes publicacions, se la pot veure amb la samarreta blaugrana en escenaris com el Santiago Bernabéu, l’Spotify Camp Nou i Stamford Bridge.
- Oriol Cardona tindrà una altra medalla d’or
- Mor un motorista de 17 anys després de xocar contra un fanal a Camós
- Multats per sopar al carrer: 601 euros per una taula a la fresca durant les festes de Torrero
- Dos treballadors del CTS de Girona detinguts i cinc més denunciats per les destrosses a les 14 ambulàncies de l'empresa
- El SEM rescindeix el contracte amb l’empresa que gestionava l’helicòpter de Girona
- Carta d'un lector: 'El barri de Sant Narcís ja no és un barri tranquil, ara s'ha tornat brut, deixat i insegur
- Apareix a Perpinyà l'atracció “Saltamontes” de 43 tones robada a Sant Gregori
- L'Aeroport de Girona-Costa Brava, el millor aeroport europeu de la seva categoria segons els passatgers