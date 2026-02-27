Condemnada per quedar-se 3 milions en la venda del xalet de Lewandowski a Mallorca
La dona, de 57 anys, evita la presó si paga abans del 10 d’abril de 2026
Robert Lewandowski, davanter del FC Barcelona, manté una relació especial amb Mallorca, on té dues propietats: un xalet a la urbanització Nova Santa Ponça, a Calvià, i una vila de luxe a Camp de Mar. Sempre que pot, el futbolista polonès s’escapa a l’illa per desconnectar.
La primera compra va ser precisament la casa de Nova Santa Ponça, adquirida el 2021, abans d’haver fitxat pel Barça. Es tracta d’un xalet valorat en aproximadament 3,5 milions d’euros, amb 400 metres quadrats habitables i 1.200 metres quadrats de terreny.
Ara aquesta adquisició torna a ser notícia perquè l’Audiència de Palma ha condemnat una ciutadana alemanya a dos anys de presó per haver-se apropiat de 3 milions d’euros amb la venda del xalet, segons una informació d’El Diario de Mallorca.
L’acusada, de 57 anys, s’ha declarat autora d’un delicte d’apropiació indeguda i d’un altre d’administració deslleial. Per aquests fets ha acceptat dos anys de presó i una multa de sis mesos, a raó de 4 euros diaris. Després de reconèixer els fets, el tribunal de la Secció Segona ha dictat sentència in voce.
La dona era administradora única de la societat Archipassion SL, a través de la qual es va fer l’operació immobiliària, i en tenia el 25% de les participacions. Haurà d’indemnitzar els perjudicats —els antics propietaris de l’immoble, una parella d’origen germànic— amb més d’1,6 milions d’euros.
Segons consta, l’encausada ja ha dipositat prop d’1 milió d’euros al compte del jutjat i ha transferit directament als afectats més de 245.000 euros. La quantitat restant l’haurà d’abonar abans del 10 d’abril de 2026.
Finalment, l’acusada no ingressarà a presó: la Sala li ha anul·lat les dues penes d’un any de presó amb la condició que no delinqueixi durant aquest període i que compleixi la responsabilitat civil pendent abans del 10 d’abril de 2026.
