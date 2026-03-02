Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Rubau SpeedsterPreguntes funcionariEspècies invasoresDesaparegut SusquedaGirona - CeltaConflicte Pròxim Orient
instagramlinkedin

Jesús Bonilla, esgotat de Los Serrano: «N’estic fart»

L’actor, que va saltar a la fama com a Santi, assegura que està retirat, rebutja qualsevol retrobament i recorda l’episodi d’una estafa bancària que el va fer patir durant anys

Jesús Bonilla fent de Santi en Los Serrano

Jesús Bonilla fent de Santi en Los Serrano / mediaset

Abril Benítez

Jesús Bonilla, el rostre que molts identifiquen per sempre amb en Santi de Los Serrano, ha explicat per què està tan cremat i per què ha decidit apartar-se definitivament del focus mediàtic. Als seus 70 anys, l’actor assegura que ja ha complert: diu que està retirat i que no té cap necessitat de continuar vinculat al món de la televisió i el cinema.

La sèrie Los Serrano, que va marcar una època i el va projectar com un dels personatges més estimats de la ficció espanyola, és precisament el centre del seu desgast. Bonilla afirma que no vol saber res més del projecte i que ha tancat aquesta etapa per cansament, fins al punt de rebutjar qualsevol proposta relacionada, fins i tot una simple entrega de premis.

Aquest distanciament també afecta qualsevol hipotètic retrobament de Los Serrano. Mentre altres actors, com Fran Perea, han deixat entendre que hi ha moviment per recuperar la sèrie, Bonilla ho té clar: no hi participaria. Segons el que s’ha explicat al programa on va intervenir, assegura que va acabar-ne fart i que no vol tornar a cap producció.

En el mateix relat, Bonilla contrasta la seva decisió amb la d’Antonio Resines, a qui posa com a exemple d’algú que continua en actiu sense pensar a retirar-se. De Resines en diu que no pot parar perquè li encanta treballar, “com si fos una droga”, una manera d’entendre l’ofici que ell ja no comparteix.

Notícies relacionades

A més del cansament professional, Bonilla també ha recordat un episodi que el va marcar: una estafa atribuïda a un banc nord-americà que, segons explica, el va deixar sense diners i el va fer passar una etapa molt dura. Finalment, però, assegura que gràcies als seus advocats va poder recuperar-ho tot, tot i que el procés va allargar-se durant més de deu anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents