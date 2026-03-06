El plat preferit de Messi que tothom voldrà copiar: la recepta casolana que triomfa a les xarxes
La milanesa a la napolitana és una de les grans debilitats culinàries de Leo Messi. Un creador de contingut n’ha compartit una versió inspirada en la recepta que més agrada al futbolista argentí
Tot i ser una de les grans estrelles del futbol mundial, Leo Messi sempre ha mantingut un perfil discret fora dels terrenys de joc. De la seva vida personal se’n coneixen pocs detalls, però un dels gustos que sí que ha transcendit és el seu plat preferit: la milanesa a la napolitana.
Segons ha explicat el creador de contingut gastronòmic Iñaki, conegut a les xarxes com @inakigastro, el davanter argentí ha comentat en diverses ocasions que una de les receptes que més li agraden és la que li feia la seva mare. A partir d’aquí, ha compartit una elaboració d’aquest plat tan popular a l’Argentina.
La recepta comença marinant els filets de vedella amb una barreja d’ou, llet, sal, mostassa i all picat. Aquest pas permet que la carn agafi més gust i quedi més tendra. Mentrestant, es pot preparar la salsa de tomàquet.
Per fer-la, cal sofregir uns alls aixafats fins que quedin daurats. Després s’hi afegeix el tomàquet triturat i unes fulles d’alfàbrega fresca. La salsa s’ha de coure a foc mitjà durant aproximadament mitja hora, fins que redueixi i agafi una textura més espessa.
Mentre es va fent la salsa, també es pot ratllar una bona quantitat de mozzarella i preparar l’acompanyament. El més habitual són unes patates fregides, tot i que a l’Argentina també és força comú servir aquest plat amb puré de patata.
Un cop la carn ha reposat prou estona dins la marinada, s’ha de passar per pa ratllat i fregir-la fins que quedi ben rossa i cruixent. A continuació, es col·loquen els filets en una safata de forn, es cobreixen amb força salsa de tomàquet i s’hi afegeix una bona capa de mozzarella ratllada.
L’últim pas és gratinar-ho al forn fins que el formatge quedi ben fos, daurat i bombollejant. El resultat és un plat contundent i molt saborós que, més enllà dels gustos de Messi, també podria triomfar perfectament a qualsevol taula de Girona.
Ingredients
- Filets de vedella
- 100 ml de llet
- 3 ous
- 2 grans d’all
- Julivert picat
- 2 cullerades de mostassa
- Pa ratllat
- Mozzarella abundant
- 650 ml de tomàquet triturat
- 2 grans d’all més per a la salsa
- 3 fulles d’alfàbrega fresca
- 2 patates
- Un polsim d’orenga sec
- Enxampen Aleix Espargaró fent un avançament molt perillós amb bicicleta a Girona
- Cues quilomètriques a l'AP-7 per un accident múltiple a Vilablareix
- «Els cotxes són la meva passió, però hi entenc més de pastissos»
- Toni Pons registra un nou rècord de facturació i es prepara per traslladar-se a Bescanó
- Tanquen accessos a les lleres del Ter i la Muga pel desembassament del Pasteral i Darnius-Boadella davant la borrasca Regina
- L’infantament de Marc Bernal
- Tanca el Bar Plaça de Banyoles: de 'cafè dels rics' a centre neuràlgic del municipi
- Experts alerten: què passaria amb els teus estalvis al banc si l’Estat espanyol entrés en guerra