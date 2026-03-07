Ester Expósito i Kylian Mbappé: el que se sap d'aquest possible idil·li
L’actriu i el futbolista del Reial Madrid sembla que fa «diverses setmanes» que es veuen
Amb un increïble vestit negre amb escames de sirena, l’actriu Ester Expósito va acaparar mirades a Le Gran Dîner du Louvre, un sopar amb més de 300 convidats internacionals, un dels grans esdeveniments de la important Setmana de la Moda de París. I amb un parisenc, no un qualsevol, sembla que ha trobat l’amor l’espanyola.
Ester Expósito sembla que està començant una relació amorosa amb l’estrella del Reial Madrid Kylian Mbappé. Així ho ha destapat en les xarxes socials el compte @AQABABE, que adjunta fotografies en les quals, suposadament, apareixen tots dos junts i encaramel·lats.
Segons el compte, tots dos van ser vistos junts el 25 de febrer a Madrid, al ‘rooftop’ de l’hotel Pullman de Madrid, «fent-se petons tota la nit». També asseguren que fa «diverses setmanes» que es veuen.
El Madrid, patint davant el Celta
Una altra de les fotografies mostra tots dos en un restaurant amb vista a la Torre Eiffel, lloc que recentment ha tornat a visitar Expósito per a la Setmana de la Moda de París. Aquest divendres, de fet, l’actriu va publicar una història misteriosa en la qual sopa amb un acompanyant a qui no se li veu el rostre. En les xarxes s’apunta que es podria tractar de Kylian, lesionat, mentre el Reial Madrid evitava una hecatombe al guanyar en l’últim minut al Celta.
Aquesta mateixa setmana transcendia que l’astre francès té el dilema de triar entre el Reial Madrid i el Mundial. El club vol que torni a Manchester davant el City i el jugador es nega a arriscar quan falten menys de 100 dies per a la Copa del Món, després que a França li confirmessin que té el lligament encreuat posterior al límit, res a veure amb l’«esquinç de genoll» que li van diagnosticar a Valdebebas els serveis mèdics que dirigeix el doctor Mihic.
