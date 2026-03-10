Bad Bunny té 8 cotxes: aquesta és la col·lecció milionària del cantant
El primer vehicle que va tenir va ser també el que més va estimar, pel sacrifici que li va costar comprar-se’l quan encara no era famós i treballava lluny dels focus mediàtics
Bad Bunny, nom artístic de Benito Antonio Martínez Ocasio, s’ha convertit en un dels grans fenòmens mundials de la música llatina. El cantant porto-riqueny no només ha encadenat èxits internacionals, gires multitudinàries i actuacions de gran impacte com la de la Super Bowl, sinó que també ha construït una imatge pròpia allunyada de molts convencionalismes. Aquesta personalitat també es reflecteix en la seva afició pels cotxes, amb una col·lecció que barreja models exclusius, clàssics amb caràcter i algun vehicle molt més humil però carregat de significat personal. En total, el seu garatge reuneix 8 cotxes, una xifra que mostra fins a quin punt l’artista sent passió pel món del motor.
El primer i més especial de tots és el seu Toyota Corolla gris del 2003. Abans de convertir-se en una estrella global, Bad Bunny el conduïa quan treballava en un supermercat, i encara avui el recorda com el seu cotxe preferit perquè se’l va comprar amb el seu propi esforç. Aquell model senzill, fiable i pràctic simbolitza els seus inicis i fins i tot apareix al videoclip de “Yonaguni”.
Amb el temps, la seva col·lecció de cotxes va créixer amb peces molt més espectaculars, com el BMW M4, el Mercedes-Benz G63 AMG, el Rolls-Royce Dawn, el Rolls-Royce Silver Shadow modificat, el clàssic Pontiac GTO del 1964, el mític Ferrari Testarossa i el descomunal Bugatti Chiron Sport 110 Ans, valorat en prop de 4 milions de dòlars. Tot plegat dibuixa un garatge tant extravagant com variat, en què conviuen el luxe més extrem i el record d’un passat que el cantant no oblida.
Pontiac GTO de 1964
És un dels grans símbols americans, amb motor V8 i un estil molt potent. Reflecteix el gust del cantant pels cotxes clàssics i l’aire retro.
BMW M4
És un cupè esportiu d’altes prestacions, amb un motor de 3 litres i una acceleració molt potent. Va ser un dels seus primers grans salts cap als cotxes de luxe.
Mercedes-Benz G63 AMG
Aquest SUV destaca pel seu disseny robust i pel motor V8 biturbo de gran potència. Combina imatge de luxe amb aspecte de vehicle dur i contundent.
Rolls-Royce Silver Shadow
És un clàssic de la marca britànica, però en el seu cas modificat amb una estètica més atrevida i gairebé totterreny. Destaca per la seva imatge original i poc habitual.
Ferrari Testarossa
És un dels superesportius més icònics dels anys 80, reconeixible per les línies laterals i el seu disseny agressiu. Munta un motor de 12 cilindres i és una peça de culte del món del motor.
Bugatti Chiron Sport 110 Ans
És la joia més exclusiva del seu garatge, una edició limitada amb 1.500 CV. Es tracta d’un hiperesportiu valosuperesportius i capaç d’oferir prestacions extraordinàries.
