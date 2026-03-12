L’esmorzar parisenc de Bad Gyal que ha conquerit els seus fans
La cantant ho va confessar en una entrevista a Vogue Espanya, on va revelar quina és la seva torrada preferida per començar el dia
Bad Gyal no només marca tendència amb la seva música, els seus concerts i la seva estètica inconfusible, sinó també amb el seu estil de vida. L’artista catalana, convertida en una de les grans icones del dancehall i del pop urbà, desperta interès tant pel que passa a l’escenari com pel que fa a fora d’ell: la manera de vestir, la manera d’entendre la moda i, fins i tot, la manera de cuidar-se. En aquest univers propi, també hi entra l’alimentació, i ara ha sorprès revelant quin és el seu esmorzar preferit.
Bad Gyal
Bad Gyal, nom artístic d’Alba Farelo, s’ha consolidat com una de les artistes catalanes amb més projecció internacional. Amb una imatge potent, un discurs propi i una carrera plena de festivals, gires i actuacions multitudinàries, la cantant s’ha convertit en una referència per a tota una generació. Aquesta projecció pública també fa que molts dels seus seguidors es fixin en com viu i en els petits hàbits quotidians que formen part de la seva rutina. Entre aquests, hi ha la manera com es cuida, amb una aposta per menjar bé i gaudir del menjar sense renunciar a opcions senzilles però ben pensades.
La confessió a Vogue sobre el seu esmorzar preferit
En una entrevista a Vogue Espanya, l’artista va explicar que el seu “esmorzar secret” és una torrada que va copiar d’un hotel de París. La mateixa Bad Gyal la defineix com una torrada “pija”, però en realitat es tracta d’una combinació força simple: pa, alvocat, oli, llimona, sal, formatge feta i magrana. La cantant assegura que li encanta menjar i fer-ho bé, i aquesta recepta s’ha acabat convertint en un dels seus rituals matinals habituals.
Els beneficis d’aquest esmorzar
Aquesta torrada destaca per combinar ingredients senzills amb un perfil nutricional interessant. L’alvocat aporta greixos saludables i una textura cremosa; el formatge feta hi suma proteïna i un toc salat; la magrana afegeix frescor, fibra i un contrast dolç; i la llimona dona un punt àcid que equilibra el conjunt. Tot plegat converteix aquest esmorzar saludable en una opció completa, saciant i amb una barreja de sabors molt marcada entre el dolç i el salat.
Com preparar correctament la torrada de Bad Gyal
La preparació és ràpida. Primer cal torrar una bona llesca de pa. Després s’hi unta l’alvocat amanit amb oli, una mica de llimona i sal. A sobre, s’hi afegeix el formatge feta esmicolat i, per acabar, s’hi reparteixen els grans de magrana. La clau és que els ingredients siguin de qualitat i que la combinació mantingui l’equilibri entre la cremositat, el toc salat i la part més fresca i afruitada.
La reacció de les xarxes socials
La revelació no ha passat desapercebuda i les xarxes socials s’han omplert de comentaris de fans que han volgut provar la recepta. Alguns usuaris han explicat que ja han incorporat la torrada de Bad Gyal al seu dia a dia, mentre que d’altres han compartit versions pròpies de l’esmorzar. Un cop més, l’artista ha demostrat que la seva influència va molt més enllà de la música i que qualsevol detall del seu univers pot acabar convertint-se en tendència.
