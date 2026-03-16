Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
arbres Gironaaccident Cassà de la Selvaalcalde de Sant Martí Vellnou pavelló SaltBon PreuCrimspremis Oscar
instagramlinkedin

Els Beckham i el seu fill Brooklyn, enfrontats per una ruptura familiar cada cop més profunda

El conflicte arrossega mesos de tensió i va esclatar públicament el 19 de gener, quan el fill gran del matrimoni va fer públiques les seves acusacions

La família Beckham / Instagram @victoriabeckham

Abril Benítez

La família Beckham torna a estar al centre de l’atenció per la mala relació amb el seu fill gran, Brooklyn Beckham, de 26 anys. Tot i que David i Victoria Beckham també tenen Romeo, Cruz i Harper, el focus del conflicte se centra en el distanciament amb el primogènit i la seva dona, Nicola Peltz. Segons Brooklyn, el problema entre ambdues parts ve de lluny i té dues grans causes: el suposat rebuig dels seus pares cap a la seva esposa i les pressions perquè cedís els drets del seu nom, registrat com a marca quan encara era menor. El fill gran del matrimoni també els acusa d’haver volgut “arruïnar” la seva relació abans del casament i ha estat especialment dur amb la seva mare, a qui retreu haver ballat amb ell “de manera inapropiada” durant la celebració d’un moment que, segons diu, estava reservat per a Nicola.

La tensió va esclatar definitivament quan Brooklyn va publicar un missatge molt dur en què assegurava: “He vist amb els meus propis ulls fins on són capaços d’arribar per difondre innombrables mentides als mitjans” i rematava amb una frase contundent: “No vull reconciliar-me amb la meva família”. Els Beckham no han respost directament, però sí que ho han fet persones del seu entorn, com el xef Gordon Ramsay, que ha defensat el matrimoni i ha afirmat que són uns pares “increïbles”. També va deixar una altra reflexió sobre Brooklyn: “L’amor és cec”. Mentrestant, el fill gran de la família ha continuat mostrant públicament el seu suport a Nicola Peltz amb paraules com “sempre et protegiré i t’estimaré”, mentre la resta del clan continua projectant una imatge d’unitat a les xarxes. Tot plegat evidencia que la fractura entre Brooklyn i els Beckham continua oberta i, ara com ara, sense visos de reconciliació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
