Leire Martínez sorprèn parlant sense filtres de la seva higiene: “M’espero a suar i ja em dutxo després”
La cantant defensa amb naturalitat els seus hàbits d’higiene i obre un debat sobre si dutxar-se cada dia és realment necessari
Leire Martínez, cantant basca i exvocalista de La Oreja de Van Gogh fins al 2024, ha tornat a captar l’atenció, aquesta vegada no per la música sinó per una confessió domèstica feta en una entrevista a Transmite la SER, de la Cadena SER. La conversa va derivar cap a la seva vida privada mentre l’equip del programa revisava en directe la seva pàgina de Wikipedia i debatia què s’hi podia afegir més enllà de les seves relacions sentimentals. Va ser en aquest context que la cantant va proposar parlar de detalls quotidians i va acabar explicant la seva rutina d’higiene, amb una frase que ha generat soroll i curiositat a parts iguals. Lluny d’esquivar el tema, Leire va deixar clar que no li fa gens de vergonya explicar-ho, sempre que es tracti amb normalitat, perquè considera que són qüestions del tot naturals i que no haurien de provocar escàndol.
El debat sobre la higiene: què fa Leire i què en diuen els experts
La cantant explica que només es dutxa al matí i que no ho fa necessàriament cada dia: si sap que a la nit tindrà concert i acabarà suant, prefereix esperar-se i dutxar-se després, en comptes de fer-ho dues vegades en poques hores. Segons diu, és una decisió pràctica i no pas deixadesa, i afegeix que el seu cos no fa mala olor amb un sol dia de marge. El debat, però, va més enllà de l’anècdota. Diversos especialistes fa temps que qüestionen la idea que dutxar-se cada dia sigui sempre saludable. Segons un estudi difós per Harvard Health Publishing, una dutxa diària no només no és imprescindible, sinó que en alguns casos pot resultar contraproduent: l’aigua calenta i una neteja constant poden eliminar la capa natural de greix de la pell i alterar l’equilibri de bacteris beneficiosos. Això pot afavorir sequedat, irritacions i una barrera cutània més vulnerable davant bacteris o al·lèrgens.
Cada quant ens hauríem de dutxar i què passa si ho fem cada dia
Els experts no fixen una norma única, però apunten que, en general, dutxar-se diverses vegades per setmana és suficient per mantenir una bona higiene personal, sempre adaptant la freqüència a l’activitat física, la calor, la suor o les necessitats de cada persona. També recomanen dutxes curtes, de tres o quatre minuts, i concentrar la neteja en zones com aixelles, engonals i peus. Entre els beneficis de no dutxar-se cada dia hi ha la preservació de la flora natural de la pell i una menor agressió cutània. En canvi, fer-ho diàriament —sobretot amb aigua molt calenta i sabons forts— pot ressecar la pell, irritar-la i alterar-ne la protecció natural. En aquest sentit, la reflexió de Leire Martínez connecta amb un debat real: allò que durant anys s’ha presentat com a sinònim d’ordre i netedat no sempre és el més recomanable des del punt de vista dermatològic.
