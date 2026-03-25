Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
La seva imatge va fer la volta al món i la va convertir en una icona precoç de la moda
Thylane Blondeau va ser durant anys una de les cares més reconeixibles de la moda infantil. Amb només 6 anys, el seu rostre va aparèixer a Vogue Enfants, una publicació vinculada a l’univers de la moda per als més petits, i aquella exposició la va catapultar a la fama internacional. La premsa la va començar a presentar com “la nena més maca del món”, un sobrenom que la va acompanyar durant tota la infància i que la va convertir en un fenomen mediàtic molt primerenc. Amb el pas del temps, Blondeau va saber transformar aquella popularitat en una trajectòria professional sòlida: ha treballat amb firmes internacionals, ha estat representada per IMG Models i també ha impulsat projectes propis vinculats al sector de la bellesa i la moda. En els últims mesos, a més, havia tornat als titulars per la seva presència a la Setmana de la Moda de París i per haver respost públicament a comentaris sobre el seu físic, negant haver-se sotmès a cirurgia estètica.
Ara, però, la novetat és una altra i molt més personal: es casa. La model francesa, que actualment té 24 anys, ha anunciat el seu compromís a través d’Instagram amb un missatge en què assegurava que havia dit sí “al seu millor amic”. El promès és Ben Attal, actor francès de 28 anys, amb qui manté una relació des de fa anys. Ell també forma part d’una nissaga molt coneguda a França, ja que és fill de Charlotte Gainsbourg i Yvan Attal, i net de Jane Birkin i Serge Gainsbourg. La parella encara no ha revelat ni la data ni el lloc del casament, però l’anunci ha tornat a situar Thylane Blondeau en el focus mediàtic europeu: aquella nena que un dia va fascinar el món de la moda es prepara ara per fer un nou pas vital lluny de la imatge infantil amb què es va fer famosa.
