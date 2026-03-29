Frank Cuesta explica per què mai ha volgut anar a ‘Supervivientes’
L’expresentador de ‘Frank de la Jungla’, ara en un nou reality digital, assegura que no es veu mesos lluny de casa
Frank Cuesta torna a estar al focus mediàtic, però en un moment molt diferent del que el va convertir en un rostre popular de la televisió. Conegut sobretot per ‘Frank de la Jungla’, format que va rebre un Premi Ondas el 2011, fa anys que vincula la seva imatge a la divulgació d’animals i a la seva vida a Tailàndia, on ha impulsat el Santuario Libertad. Els últims mesos, però, han estat especialment convulsos: el febrer del 2025 va ser detingut a Tailàndia per una presumpta possessió il·legal d’animals salvatges protegits i, en paral·lel, va anunciar que els problemes judicials i personals l’obligaven a fer un pas enrere i a replantejar la seva continuïtat al país.
Ara, Frank Cuesta ha reaparegut a ‘La Cárcel de los Gemelos’, el reality digital impulsat pels germans Carlos i Daniel Ramos, on ha tornat a primera línia amb un premi de 150.000 euros per 21 dies i amb la idea de destinar aquests diners al santuari. És en aquest context que ha revelat per què sempre ha rebutjat ‘Supervivientes’: assegura que fa anys que li ho proposen, però que la seva resposta ha estat sempre la mateixa, perquè no es pot permetre marxar de casa durant mesos. Tot i això, també deixa clar que, si algun dia hi anés, no seria per fer un paper testimonial, sinó per competir fins al final. En definitiva, Cuesta reapareix fidel al personatge que l’ha fet famós: directe, competitiu i disposat a explicar sense filtres per què diu sí a alguns formats i no a d’altres.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Girona suspèn les activitats exteriors i tanca parcs i jardins aquest diumenge per l'alerta de vent
- Protecció Civil envia un ES-Alert a quatre comarques gironines per demanar que diumenge s'evitin les activitats a l'exterior pel vent
- Metges gironins denuncien la promoció d'actes sense aval científic i demanen més rigor a les administracions
- Els Mossos d’Esquadra intensifiquen la pressió a l’AP-7 gironina per fer fora lladres punxa-rodes i teloners
- Rescaten una dona ferida per la mossegada d’un gos a Vilajuïga
- Palamós estrena el nou passeig del Mar: setze mesos d’obres i una inversió de 6,6 milions
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada