Una dona de 100 anys es fa viral per la seva rutina i els seus consells per mantenir-se activa
Amb un segle de vida, Ruth Lemay ha despertat l’interès de molta gent després d’explicar quins hàbits manté cada dia per conservar-se en bona forma
Arribar als 100 anys amb bon estat de salut no és gens habitual, i per això el cas de Ruth Lemay ha cridat tant l’atenció. Aquesta dona centenària s’ha fet viral després de compartir la seva rutina d’exercici i alguns dels hàbits que, segons explica, l’han ajudat a arribar a aquesta edat mantenint-se activa.
El seu missatge és molt clar: el secret és no deixar de moure’s.
Lemay entrena diverses vegades per setmana i combina l’activitat física amb exercicis senzills que fa a casa cada dia.
Bicicleta, caminar i exercicis suaus
Entre les pràctiques que manté hi ha una hora de bicicleta estàtica i caminar més d’un quilòmetre. A més, a casa també fa estiraments, elevacions de cames i treball amb pesos lleugers.
Explica que caminar és un dels exercicis que més li agraden i que sempre li fa sentir millor. De fet, quan era més jove havia arribat a caminar fins a sis quilòmetres al dia, un hàbit que considera important en la seva bona condició física actual.
L’alimentació també hi té molt a veure
Un altre dels pilars del seu estil de vida és l’alimentació. La seva dieta inclou aliments com iogurt desnatat, fruits secs, civada, fruita i proteïnes com pollastre o peix.
Segons explica, gairebé no consumeix carn vermella, no beu alcohol i tampoc no ha fumat mai. Tot i això, també es permet algun petit caprici puntual, cosa que mostra una manera d’entendre els hàbits saludables sense rigidesa extrema.
Una vida activa més enllà de l’exercici
Més enllà de l’activitat física i del menjar, també destaca el seu estil de vida. Fins fa poc encara conduïa, continua vivint de manera força independent i manté una vida social activa, envoltada d’amics i familiars.
Aquest component social també es considera important quan es parla d’envelliment saludable i de benestar emocional.
Petits hàbits que sumen amb els anys
El cas de Ruth Lemay reforça una idea que els experts repeteixen sovint: l’activitat física, una alimentació equilibrada i una vida social activa poden marcar una gran diferència amb el pas del temps.
La seva història també recorda que cuidar-se no depèn només de grans esforços, sinó de petits hàbits constants mantinguts durant anys.
