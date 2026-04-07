Una jubilada haurà de retornar 4.768 euros per haver treballat sense comunicar-ho
La Seguretat Social reclama els diners cobrats indegudament després de detectar que havia compatibilitzat la pensió amb una activitat per compte propi sense informar-ne prèviament
Una jubilada haurà de tornar 4.768,82 euros a la Seguretat Social després d’haver compaginat durant uns mesos el cobrament íntegre de la pensió amb una activitat com a autònoma sense comunicar-ho abans.
El cas deixa clar que fer compatible la jubilació amb una activitat laboral no es pot fer de qualsevol manera i que, si no es compleixen els requisits previstos, les quantitats cobrades es poden considerar indegudes.
Una activitat com a autònoma mentre cobrava la pensió
La dona cobrava una pensió mensual i es va donar d’alta al règim d’autònoms per treballar en el sector de l’hostaleria.
Tot i que aquesta activitat només es va mantenir durant quatre mesos, durant aquest temps va continuar percebent el 100% de la pensió, una situació que finalment s’ha considerat incompatible.
La clau és que no ho va comunicar
El punt determinant del cas és que la pensionista no va informar la Seguretat Social d’aquesta nova situació laboral.
Quan l’organisme va detectar la irregularitat, va iniciar el procediment per reclamar-li la devolució de les quantitats cobrades durant aquell període, en entendre que hi havia una incompatibilitat clara entre el cobrament de la pensió i l’activitat desenvolupada.
La justícia acaba donant la raó a la Seguretat Social
En una primera fase, un jutjat va donar la raó a la jubilada en considerar que aquella activitat podia ser compatible. Ara bé, posteriorment, una instància superior va acabar canviant el sentit del cas.
La resolució conclou que la norma és clara i que el cobrament de la pensió de jubilació és incompatible amb una feina per compte propi o per compte d’altri, llevat d’alguns supòsits molt concrets i sempre que la situació s’hagi comunicat correctament.
No s’hi podia aplicar cap excepció
La decisió judicial es basa en la normativa que regula la incompatibilitat entre pensió i treball. A més, també remarca que en aquest cas no es podia aplicar l’excepció prevista per a ingressos inferiors al salari mínim, ja que la jubilada fins i tot havia arribat a contractar treballadors.
Un recordatori per a qui vulgui compatibilitzar jubilació i feina
Aquest cas serveix d’avís per a totes les persones jubilades que es plantegin reprendre una activitat laboral. Abans de fer-ho, cal informar-se bé i comunicar-ho a la Seguretat Social, perquè si no es fa correctament, es poden reclamar els imports cobrats i generar problemes administratius i econòmics.
