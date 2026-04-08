Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol

La jugadora del Barça i triple Pilota d’Or troba calma a Sant Pere de Ribes, el municipi del Garraf que fins i tot li ha dedicat un mural commemoratiu

Aitana Bonmatí

Abril Benítez

Aitana Bonmatí s’ha convertit en una de les grans icones del futbol mundial. La migcampista del FC Barcelona, considerada per molts la millor futbolista del moment, ha encadenat temporades d’un nivell altíssim fins a situar-se com la jugadora amb més Pilotes d’Or de la història, amb tres guardons consecutius. Aquesta temporada, però, la futbolista catalana ha quedat apartada dels terrenys de joc per una fractura de peroné patida al novembre, tot i que abans de la lesió encara va tenir temps de firmar sis gols i tres assistències en 11 partits de La Lliga.

El poble on Aitana Bonmatí troba la calma

Més enllà del focus mediàtic de Barcelona i de l’aparador internacional, Aitana Bonmatí manté un fort vincle amb Sant Pere de Ribes, el poble on va néixer i créixer. És aquí on troba un espai de tranquil·litat lluny de la pressió i on conserva les arrels personals. El municipi, de fet, també presumeix d’aquesta relació: el 2023, l’Ajuntament i el Barça hi van impulsar un gran mural dedicat a la futbolista.

Mar, vinyes i un castell amb segles d’història

Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, combina alguns dels atractius més reconeixibles del paisatge català: un entorn proper al mar, vinyes, cellers i un patrimoni històric notable. Bona part del terme municipal s’endinsa dins del Parc del Garraf, amb un paisatge marcat per coves, avencs i dolines, mentre que el gran símbol local és el Castell de Ribes, documentat ja l’any 990. A tot això s’hi afegeix una festa molt arrelada, el Retorn dels Indians, que fa valdre el vi, les vinyes i la memòria històrica del poble. Tot plegat ajuda a entendre per què aquest municipi té un encant especial i per què continua sent un lloc tan important per a Aitana Bonmatí.

