Sant Pere de Ribes, el refugi d’Aitana Bonmatí: el poble de mar i vinyes on desconnecta la reina del futbol
La jugadora del Barça i triple Pilota d’Or troba calma a Sant Pere de Ribes, el municipi del Garraf que fins i tot li ha dedicat un mural commemoratiu
Aitana Bonmatí s’ha convertit en una de les grans icones del futbol mundial. La migcampista del FC Barcelona, considerada per molts la millor futbolista del moment, ha encadenat temporades d’un nivell altíssim fins a situar-se com la jugadora amb més Pilotes d’Or de la història, amb tres guardons consecutius. Aquesta temporada, però, la futbolista catalana ha quedat apartada dels terrenys de joc per una fractura de peroné patida al novembre, tot i que abans de la lesió encara va tenir temps de firmar sis gols i tres assistències en 11 partits de La Lliga.
El poble on Aitana Bonmatí troba la calma
Més enllà del focus mediàtic de Barcelona i de l’aparador internacional, Aitana Bonmatí manté un fort vincle amb Sant Pere de Ribes, el poble on va néixer i créixer. És aquí on troba un espai de tranquil·litat lluny de la pressió i on conserva les arrels personals. El municipi, de fet, també presumeix d’aquesta relació: el 2023, l’Ajuntament i el Barça hi van impulsar un gran mural dedicat a la futbolista.
Mar, vinyes i un castell amb segles d’història
Sant Pere de Ribes, a la comarca del Garraf, combina alguns dels atractius més reconeixibles del paisatge català: un entorn proper al mar, vinyes, cellers i un patrimoni històric notable. Bona part del terme municipal s’endinsa dins del Parc del Garraf, amb un paisatge marcat per coves, avencs i dolines, mentre que el gran símbol local és el Castell de Ribes, documentat ja l’any 990. A tot això s’hi afegeix una festa molt arrelada, el Retorn dels Indians, que fa valdre el vi, les vinyes i la memòria històrica del poble. Tot plegat ajuda a entendre per què aquest municipi té un encant especial i per què continua sent un lloc tan important per a Aitana Bonmatí.
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona
- L’Eixample i Sant Narcís seran els propers barris de Girona en tenir nova zona verda