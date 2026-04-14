Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
El local aposta per una proposta de cuina mediterrània amb producte de proximitat.
David Cruz
La Costa Brava continua consolidada com una de les grans destinacions gastronòmiques de Catalunya i de l’Estat, amb una oferta que combina establiments d’alta cuina amb propostes més arrelades a la cuina casolana. En aquest context, un dels locals que ha guanyat visibilitat recentment és un restaurant freqüentat per la futbolista Alexia Putellas.
L’establiment presenta una proposta basada en la cuina mediterrània, amb protagonisme del producte local i una oferta pensada per gaudir tant de l’àpat com de les característiques del local. Un dels seus principals atractius és la terrassa, que permet degustar vins i plats en un espai tranquil.
Es Secret, a Palafrugell, té els seus orígens en un projecte vinculat a la cervesa artesanal, sota el nom d’El Secreto Brewing, però amb el temps ha evolucionat cap a un concepte gastronòmic més ampli. Actualment, la seva carta inclou elaboracions com croquetes de formatge de cabra, bunyols de bacallà o ajoblanco amb sardina fumada, a més d’opcions a la brasa i receptes elaborades amb producte fresc.
Més enllà de l’oferta culinària, la ubicació del restaurant també reforça el seu atractiu. Palafrugell és un municipi amb interès cultural i paisatgístic, i compta amb espais emblemàtics com el far de Sant Sebastià, conegut per les seves vistes panoràmiques sobre la Costa Brava.
Lluny de plantejaments d’alta gastronomia, Es Secret se situa en una línia de cuina mediterrània casolana, amb una proposta accessible i centrada en la qualitat del producte. Precisament aquest enfocament és un dels elements que expliquen l’interès que desperta entre els qui busquen restaurants amb identitat pròpia a la zona.
Subscriu-te per seguir llegint
