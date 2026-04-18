Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
L’intèrpret, de 57 anys, havia assolit projecció internacional amb Els rius porpres i preparava el seu primer llargmetratge com a directora
AFP
L’actriu Nadia Farès ha mort aquest divendres als 57 anys després de passar una setmana en coma arran d’un accident en una piscina d’un club privat de París. Segons han comunicat les seves filles, Cylia i Shana Chasman, la família viu el moment amb gran tristesa i ha demanat respecte i discreció.
Farès estava ingressada a l’hospital Pitié-Salpêtrière des de feia dies, després de ser trobada inconscient. La investigació sobre els fets continua oberta, tot i que per ara no s’ha detectat cap indici d’infracció.
L’actriu es va fer especialment coneguda gràcies a Els rius porpres, estrenada l’any 2000, un paper que li va donar notorietat a França i també fora del país. Aquell èxit li va obrir les portes a una carrera amb projecció internacional.
En els pròxims mesos havia de començar un nou repte professional: el rodatge del seu primer llargmetratge com a guionista i directora, previst per al setembre.
En una entrevista concedida al gener a la revista Gala, havia explicat que el 2007 va ser operada del cervell per tractar un aneurisma, i que en els quatre anys següents també es va sotmetre a tres operacions de cor. Malgrat aquests antecedents mèdics, mantenia hàbits actius i practicava natació amb regularitat.
Nascuda el 1968 a Marràqueix, al Marroc, Nadia Farès es va criar a Niça abans d’instal·lar-se a París per obrir-se camí en el món de la interpretació. Va debutar al cinema als anys noranta i va treballar amb directors reconeguts com Alexandre Arcady, Claude Lelouch i Bernie Bonvoisin.
També va viure una etapa als Estats Units amb el productor Steve Chasman, amb qui va tenir les seves dues filles.
