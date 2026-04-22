Església catòlica
El sacerdot DJ que arrasa a les xarxes amb una versió cristiana de Bad Bunny: així va ser l’espectacle a l’Argentina
El concert ha retut homenatge al papa Francesc, mort l’abril del 2025
Goundo Sakho
El sacerdot portuguès Guilherme Peixoto, més conegut com DJ Guilherme, ha sorprès la multitud argentina amb un concert gratuït, el passat dia 18, a la cèntrica Plaza de Mayo de Buenos Aires.
Sota el títol 'Todos, todos, todos', l’espectacle ha reunit prop de 250.000 persones, que han pogut gaudir de música electrònica d’estil 'rave', a més d’escoltar i ballar en primícia una nova versió del tema de Bad Bunny 'Café con ron': "Por la mañana café, por la tarde oración, por la noche Dios con su protección".
Un homenatge original
El xou ha ofert una proposta inèdita, amb un gran desplegament tècnic que buscava retre homenatge al papa Francesc, mort el 21 d’abril del 2025, després de patir complicacions per una malaltia pulmonar. Segons ha explicat Peixoto al pòdcast 'Des de la fe', Francesc el va impulsar a aprofundir en el camí d’arribar als fidels i als joves per vies que normalment l’Església no explora; és a dir, en com "sortir de les sagristies", paraules de Francesc.
Vestit amb la seva camisa clerical i un alçacoll, el capellà DJ ha barrejat elements del tecno amb cançons religioses, campanes i algunes intervencions, com aquest missatge de veu del difunt Papa: "Caminem junts tots. Cuideu-vos els uns als altres. Cuideu-vos entre vosaltres, no us feu mal. Cuideu-vos, cuideu la vida. Cuideu la família, cuideu la natura, cuideu els infants, cuideu la gent gran. I apropeu-vos a Déu. Déu és bo. Déu sempre perdona, Déu comprèn, no li tingueu por. Déu és Pare".
Milers de persones a la ciutat
L’encarregada de l’esdeveniment ha estat l’Associació Civil Miserandos, que ha volgut impulsar aquest concert no només per destacar el llegat de Francesc, sinó per promoure la "cultura de la trobada" entre els ciutadans, sense distinció d’origen ni de religió: milers de persones provinents tant de parròquies com de col·legis, barris i altres localitats han pogut assistir a l’espectacle.
És per això que el Govern de Buenos Aires prèviament va decidir implementar un dispositiu de seguretat: es van tallar diversos carrers del sector de la Plaza de Mayo i es va dur a terme un operatiu especial de trànsit per garantir el moviment segur dels assistents i els vianants a la ciutat que, aquell mateix dia, també va acollir els concerts de Ricky Martin i DJ Argy.
Peixoto: sacerdot, DJ i coronel
La carrera de Peixoto com a punxadiscos va començar el 2016 com una iniciativa per recaptar fons per a la seva comunitat. La viralització de les seves sessions durant la pandèmia en va ampliar el públic, però no va ser fins al 2023, quan va actuar davant d’1,5 milions de persones a la Jornada Mundial de la Joventut de Lisboa (Portugal), que va assolir una gran popularitat i va poder saludar el papa Francesc.
Guilherme Peixoto no només és sacerdot, també és tinent coronel de l’exèrcit de Portugal: ha exercit com a capellà militar en missions com l’Afganistan i Kosovo, tot i que això no li ha impedit exercir en altres àmbits: “Soc el mateix sacerdot a la parròquia, a l’exèrcit o en un festival”, ha subratllat a 'Des de la fe'.
A finals d’abril, compta amb més de tres milions de seguidors a Instagram i també amb el suport de figures com l’arquebisbe de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, qui, en una entrevista per al diari argentí 'La Nación', no va dubtar a mostrar el seu entusiasme per la proposta de Peixoto: "Tot i que no és un estil de música que m'agradi gaire, és una oportunitat de rebre el missatge de Déu".
