El Mago Pop, nou protagonista del 'salseo'
L’il·lusionista i la influencer Jessica Goicoechea protagonitzen un nou idil·li que ha desencadenat la curiositat a la premsa del cor, revelant un passat sentimental sorprenent.
Laura Fa
Quan crèiem que cap relació ens podia ja sorprendre després de descobrir que Aitana Sánchez-Gijón i Maxi Iglesias tenien un rotllet, arriba la relació de Jessica Goicoechea i el Mago Pop per omplir titulars en tots els mitjans. El rumor que l’il·lusionista i la influencer estaven junts ho van deixar anar els companys del «Que no sorti d’aquí» (Catalunya Ràdio) i Javi Hoyos ho va confirmar, assegurant que havia vist unes imatges que ho deixaven clar.
Però, descobrim així el 'salseo' però no la naturalesa de la relació entre ells, sobretot perquè Antonio Díaz, el Mago Pop, mai ha jugat al convencional. Ens expliquen a les Mamarazzis que no és amant del tradicional i que les seves relacions personals són sempre bastant eclèctiques i particulars. Tant que fins i tot té pensat gravar un documental i explicar al públic molts dels aspectes més curiosos de la seva vida. Ell sempre ha sigut molt discret i només ha tingut protagonisme amb temes relacionats amb la seva feina. En les entrevistes no se li ha preguntat mai per la seva vida privada, i no ha protagonitzat mai portades de la cuore. Però és clar, si en la teva vida entra Jessica Goicoechea, tot canvia. Passes directament a ser un personatge de la premsa del cor i comença a interessar, no només les teves relacions presents, sinó també les passades.
És aquí quan ja dimecres en el nostre pòdcast, les Mamarazzis vam explicar que, entre moltes d’aquestes relacions anteriors, destacaven alguns noms que no ens eren estranys. El primer, Laia Grassi. El seu fort amb el Mago Pop va ser abans de Risto. Bé, abans i després. Aquests dies hem sabut que, una vegada va acabar la seva relació amb el presentador, va tenir de nou un breu apropament amb el Mago. Un apropament no només sentimental sinó també professional. Ella va estar desenvolupant alguns projectes amb IA relacionats amb l’espectacle d’Antonio Díaz. Però van tenir un final abrupte i ni relació laboral ni sentimental.
I quan pensàvem que Laia Grassi era el crossover definitiu, una altra ex de Risto també apareix en escena. Es tracta de Grècia Castta. Fa poc més d’un any, l’11 de febrer del 2025, l’actriu va publicar al seu compte d’Instagram una foto amb el Mago Pop celebrant els 3 milions d’espectadors del xou d’aquest. Risto, que fins aquell moment continuava reaccionant amb naturalitat a les publicacions de Grècia, en aquesta va decidir no fer-li like. Just en aquesta. Tot molt de generació Z, sí, però molt significatiu. Risto també havia d’assistir a aquesta celebració i, no només no hi va ser, sinó que una setmana després, la revista Semana anunciava la ruptura del presentador i l’actriu. A les Mamarazzis ens expliquen que Grècia i Antonio Díaz van tenir alguna cosa més que un apropament amistós, que va durar poc i del qual Risto va ser coneixedor.
Així que sí, fins al moment tot ha sigut molt discret en la vida del Mago Pop però amb l’arribada de Jessica Goicoechea a la seva vida, l’escenari canvia. Ella viu just al costat oposat i per això mateix, que Jessica i el Mag siguin més que amics, ha situat l’Antonio al centre de la notícia. I més si quan comences a rascar apareixen noms que no són desconeguts. Només falta que alguna ex de Bertín també conegui el Mago Pop. Seria gairebé poètic tancar aquest cercle tan particular.
