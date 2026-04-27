Horror al cementiri: decapiten el cos d’una model assassinada i s’enduen el cap
La Fiscalia de Bèrgam investiga una profanació de tomba que ha tornat a sacsejar Itàlia: la víctima havia estat assassinada per la seva exparella l’octubre del 2025 a Milà
La tomba d’una model italiana de 29 anys, Pamela Genini, assassinada l’octubre passat per la seva exparella, Gianluca Soncin, ha estat profanada al cementiri de Strozza, a la província de Bèrgam. El seu cos descansava en un nínxol provisional, a l’espera de ser traslladat al panteó familiar, quan els operaris del cementiri van detectar que alguna cosa no encaixava. La descoberta es va fer el dilluns 23 de març de 2026: el fèretre havia estat manipulat i el cadàver havia estat decapitat.
Una profanació planejada i sense autor identificat
Segons la reconstrucció publicada per mitjans italians, els autors haurien localitzat el nínxol, retirat la coberta, obert el fèretre i sostret el cap de la víctima. La investigació apunta que l’operació hauria estat complexa i que hi podrien haver participat diverses persones pel pes de la caixa, d’uns 120 quilos. De moment, però, no hi ha cap detingut i els investigadors no descarten cap pista.
Una de les hipòtesis que ha transcendit és que l’autor, o els autors, podrien haver actuat moguts per una obsessió macabra, com si busquessin un “trofeu”. També s’ha escoltat un excompany sentimental de la víctima com a persona informada dels fets, però això no equival a una imputació. La família, segons els mitjans italians, nega haver rebut peticions de diners o amenaces d’extorsió.
De víctima de feminicidi a víctima d’una nova agressió
Pamela Genini va morir l’octubre del 2025 a Milà, presumptament a mans de la seva exparella, Gianluca Soncin, que va ser detingut després del crim. El cas ja havia commocionat Itàlia com un nou episodi de violència masclista i ara ha tornat a l’actualitat per una profanació que els investigadors intenten aclarir amb proves biològiques, anàlisis del fèretre i l’estudi de possibles restes d’ADN.
La Fiscalia de Bèrgam ha obert diligències per profanació de cadàver i robatori de parts del cos. Els pèrits forenses treballen per determinar quan es va obrir la tomba, amb quins instruments es va separar el cap del cos i si els responsables van deixar rastres que permetin identificar-los. El cas continua obert i sota una forta commoció pública a Itàlia.
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Sospiten del responsable d'una canera amb gossos en mal estat a Cassà i descobreixen un cultiu de marihuana a sota terra
- La séquia Monar deixarà de regar les hortes de Santa Eugènia i Salt
- La parròquia que cada dia s’omple a la missa de les nou del matí
- Míchel, un minut, si us plau!
- Paz Padilla trenca el silenci i deixa mut ‘El Hormiguero’: “Vaig patir un abús i mai no ho vaig explicar per vergonya”
- Jornada accidentada amb diversos ferits a les comarques gironines