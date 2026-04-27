Shakira dispara contra els tòpics sobre les dones i sacseja TVE amb la seva entrevista més íntima
La cantant colombiana va parlar amb Henar Álvarez a Al cielo con ella, el nou espai de La 1, sobre maternitat, dolor, música, relacions i la pressió que encara pesa sobre les dones
Shakira va protagonitzar una de les estrenes més comentades de La 1 amb la seva entrevista a Al cielo con ella, el programa d’Henar Álvarez que ha fet el salt al prime time de TVE. La conversa es va gravar a Mèxic, després d’un dels concerts de la seva gira, i va mostrar una artista molt més directa, íntima i disposada a parlar sense tants filtres de la seva nova etapa personal i professional.
Henar Álvarez i un programa amb mirada pròpia
Henar Álvarez és humorista, guionista i presentadora, coneguda per un estil directe, feminista i molt lligat a les converses sobre dones, relacions, desig, contradiccions socials i vida quotidiana. Al cielo con ella va començar a RTVE Play, va passar per La 2 i ara arriba a La 1 amb un format que barreja humor, entrevista i reflexió. L’elecció de Shakira com a primera gran convidada reforça l’aposta de RTVE per un espai més atrevit i amb noms de gran impacte.
Shakira parla de dones, dolor i llibertat
Durant l’entrevista, Shakira va denunciar que les dones han estat sovint encasellades en papers molt concrets: mare, parella, professional perfecta o dona que ho aguanta tot en silenci. La colombiana va reivindicar la llibertat femenina per decidir com viure, estimar, treballar o refer-se després d’una etapa difícil.
La cantant també va parlar de la sororitat i del suport entre dones, una idea molt present en la seva etapa actual. Segons va explicar, la música li ha servit per convertir el dolor en una eina creativa i per connectar amb un públic que ha seguit la seva evolució emocional, des de la ruptura fins a la reconstrucció.
La maternitat i els dards més comentats
Un altre moment destacat va ser quan Shakira va parlar de la maternitat. Va admetre que va prendre decisions professionals per poder viure de prop els primers anys dels seus fills, una elecció que no veu com una renúncia, sinó com una prioritat vital. La cantant va defensar que les dones han de poder triar sense pressions ni judicis externs.
L’entrevista també va deixar frases contundents sobre les relacions i els homes, que molts espectadors van interpretar com a missatges amb destinatari clar. Amb ironia i fermesa, Shakira va demostrar que continua disposada a explicar la seva història a la seva manera.
Amb més de 30 anys de carrera, Shakira continua reinventant-se com una de les grans figures de la música llatina. A Al cielo con ella, va reivindicar les seves arrels, la força de la música en espanyol i el dret de les dones a no deixar-se definir per ningú.
