Va portar Jennifer Rauchet un vestit de Temu de 42 dòlars al sopar de corresponsals de la Casa Blanca?
Jennifer Rauchet va acudir a la cita a la Casa Blanca el cap de setmana passat amb un disseny rosa empolsat que diversos usuaris han identificat amb models de marques xineses de moda ultràpida.
Laura Estirado
La polèmica pel vestit de Jennifer Rauchet, dona del secretari de Defensa dels EUA, Pete Hegseth, i exexecutiva i productora de Fox News durant molts anys, no ha tardat a convertir-se en una conversa molt més àmplia sobre moda, diners i discurs polític a Washington. Rauchet va anar al sopar de corresponsals de la Casa Blanca (el del tiroteig amb intent d’assassinat al president, Donald Trump) amb un vestit rosa pètal que, segons van assenyalar diversos usuaris a les xarxes i va recollir la revista ‘The Cut’, té una gran semblança amb models venuts en plataformes de moda ràpida com Temu i Shein. La comparació va córrer ràpid perquè Hegseth porta mesos sota el focus per diferents controvèrsies relacionades amb la despesa pública i la seva gestió.
L’estilisme MAGA convertit en munició política. Mentre l’entorn de Hegseth defensa un discurs d’‘America First’, diversos comentaris han ironitzat sobre el fet que la seva dona anés a un acte d’alt perfil amb una peça aparentment vinculada a gegants estrangers de la ‘fast fashion’. ‘The Cut’ va anar més enllà al recordar que el Pentàgon ha sigut assenyalat per despeses milionàries i compres cridaneres, tot i que entre la relació entre aquestes xifres i l’armari de Rauchet hi hagi un univers.
El comentari que va encendre la conversa el va publicar a X la jove ‘influencer’ Ella Devi, que va comparar el ‘look’ amb un vestit de baix cost venut en plataformes de moda ràpida. «La dona de Pete Hegseth va portar un vestit de Temu al sopar de corresponsals de la Casa Blanca [no estic fent broma]», va escriure al costat d’una captura d’una peça similar. La peça, segons van recollir mitjans nord-americans, s’assemblava també a models disponibles a Shein i altres webs de venda ‘online’.
‘Look’ complet
El ‘look’ en qüestió estava format per un vestit de nit rosa d’una sola espatlla, sandàlies de pedreria de Steve Madden i un bolso amb aplics florals similar a models disponibles a Amazon. Segons la publicació nord-americana, no seria la primera vegada que Rauchet apareix en un esdeveniment públic amb peces semblants a dissenys venuts a Shein o en marques associades a la plataforma, una cosa que ha alimentat encara més el debat sobre coherència política, consum i aparença pública.
Rauchet està casada amb una de les figures més visibles de l’entorn republicà i la idea que acudís a una cita tan institucional amb un vestit assequible i importat va fer que molts usuaris llegissin el ‘look’ com una contradicció amb el discurs ‘America First’. Aquesta revista, assenyala, a més, que no pot descartar-se que el disseny original pertanyi a una altra firma original i hagi sigut copiat per un dels gegants del ‘fast-fashion’.
Al final, bona part dels comentaris han acabat defensant Jennifer Rauchet per no gastar una xifra desorbitada en un vestit d’una sola nit. La mateixa Devi, per la seva banda, ha sigut acusada de classisme i hipocresia per definir-se com a ‘socialist socialite’ mentre presumeix a les xarxes de bolsos i peces de firmes de luxe com Chanel, Burberry o Givenchy. «¿Una socialista intentant burlar-se d’algú per no gastar 10.000 dòlars en un vestit?», li han clavat en una resposta a X.
