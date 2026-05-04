Cameron Diaz anuncia per sorpresa que ha sigut mare per tercera vegada als 53 anys: aquest és l’original nom del nen
L’actriu i el seu marit, el cantant i productor Benji Madden, han tornat a ampliar la família
Laura Estirado
Cameron Diaz i Benji Madden han tornat a ampliar la família. L’actriu, de 53 anys, i el músic de Good Charlotte, de 47, han anunciat per sorpresa el naixement del seu tercer fill, un nen al qual han anomenat Nautas Madden. La notícia l’ha comunicat el mateix Madden a través de les xarxes socials, amb una publicació d’inspiració marinera en la qual apareix un vaixell pirata i diverses il·lustracions vinculades al nom triat.
«Cameron i jo estem contents, emocionats i profundament agraïts d’anunciar el naixement del nostre tercer fill, Nautas Madden. Benvingut al món, fill», va escriure l’artista a Instagram, abans d’afegir que els seus fills estan «sans i feliços» i que la família se sent «molt agraïda». Diaz, sempre discreta amb la seva vida privada, va reaccionar al missatge del seu marit amb diverses emoticones de cors, sense afegir més detalls sobre l’arribada del nadó.
Mariner i viatger
El nom del nounat ha sigut un dels aspectes que més ha cridat l’atenció. Nautas remet a l’imaginari del mar i s’associa a significats com «mariner», «navegant» o «viatger», una elecció en la línia dels noms poc convencionals que la parella ha escollit per als seus altres fills. El matrimoni ja era pare de Raddix Wildflower, nascuda el 2019, i de Cardinal Madden, que va arribar el 2024.
Amb aquest naixement, la protagonista d’‘Algo pasa con Mary’, ‘Los ángeles de Charlie’ i ‘The Holiday’ es converteix en mare per tercera vegada en una etapa en què combina la seva tornada professional amb una vida familiar mantinguda lluny del focus. Cameron Diaz i Benji Madden, casats des del 2015, amb prou feines mostren imatges dels seus fills i han fet de la privacitat una de les senyes d’identitat de casa seva.
Mare tardana
La maternitat va arribar tard per a l’actriu, que va ser mare per primera vegada als 47 anys després d’una llarga aturada a Hollywood. En diverses entrevistes, Diaz ha explicat que allunyar-se dels rodatges li va permetre recuperar el control de la seva vida i centrar-se a formar una família. La seva tornada a la interpretació, després de gairebé una dècada apartada, no ha canviat aquesta prioritat: les seves decisions professionals passen ara pel filtre dels seus fills.
