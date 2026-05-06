Dol en el món de la música: Troben morta Seila Esencia després de 15 dies desapareguda
La Policia Nacional ha localitzat el cos de l’artista gallega dins del seu vehicle després de gairebé dues setmanes sense notícies seves
La Policia Nacional ha confirmat la mort de Seila Álvarez, coneguda artísticament com a Seila Esencia, després de quinze dies desapareguda. La cantant gallega, de 39 anys, havia estat vista per última vegada el passat 20 d’abril i des d’aleshores no se’n sabia res.
El cos s’ha trobat aquesta matinada dins del seu vehicle en una zona propera a la Senda Verda de Vigo, a tocar del parc d’A Riouxa. Segons les primeres informacions facilitades per la policia, aparentment no hi havia signes externs de violència.
La troballa la van fer persones properes a la cantant, que van alertar immediatament els serveis d’emergència i les autoritats. Posteriorment, la policia va confirmar oficialment la identitat de la víctima.
Una desaparició que havia mobilitzat molta gent
Durant els dies de recerca, el cas havia despertat una gran preocupació tant entre familiars i amistats com entre moltes persones vinculades al món musical.
Els pares de Seila van acabar denunciant la seva desaparició davant la policia després de dies sense poder contactar amb ella. A partir d’aquí, diverses entitats especialitzades i usuaris de xarxes socials van començar a compartir fotografies i informació per intentar ajudar en la recerca.
La seva desaparició havia tingut molta repercussió a internet, on artistes i persones conegudes del sector musical també havien difós missatges de suport i peticions de col·laboració ciutadana.
Cantant, compositora i auxiliar d’infermeria
Seila Esencia era coneguda pel seu vessant musical i havia format part del grup Phantom Club. També havia participat en un programa televisiu de talents, on havia explicat aspectes personals relacionats amb la seva trajectòria i inspiració artística.
A més de la música, treballava com a auxiliar d’infermeria, una faceta que moltes persones properes també han volgut destacar aquests dies a través de missatges de condol.
Una de les seves últimes publicacions havia generat inquietud
Un dels aspectes que més ha cridat l’atenció després de conèixer-se la notícia és una de les últimes publicacions que havia compartit a les xarxes socials.
La cantant havia reaccionat a una informació relacionada amb les multes per dormir dins del cotxe i havia deixat un comentari que deia: “A vegades no queda cap altra opció”. Aquest missatge ha generat nombroses reaccions i comentaris després del desenllaç del cas.
Investigació oberta
Ara mateix, la policia manté oberta la investigació per acabar d’aclarir totes les circumstàncies relacionades amb la mort de l’artista.
La notícia ha causat una forta commoció entre persones del seu entorn i entre molts seguidors que havien seguit de prop la recerca durant els últims dies.
