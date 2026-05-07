La estrella de la televisió Jake Hall mor als 35 anys després d’una festa que acaba en tragèdia a Mallorca
L’exconcursant del reality The Only Way Is Essex va ser trobat sense vida després d’un presumpte accident en una casa de vacances al poble de Santa Margalida
Laura Estirado
El món de la televisió britànica s’ha despertat commocionat per la mort de Jake Hall, exconcursant del reality The Only Way Is Essex, que ha mort als 35 anys a Mallorca després d’un presumpte incident tràgic ocorregut al poble de Santa Margalida, on gaudia d’unes vacances. La Guardia Civil investiga el que ha passat i, de moment, no s’han fet detencions.
Segons publiquen mitjans britànics, Jake Hall hauria patit greus lesions al cap després de, presumptament, colpejar-se contra una porta de vidre durant una festa en una casa llogada a la zona de Santa Margalida. La Guardia Civil manté oberta la investigació i la mort es tracta, de moment, com un possible accident. Diverses persones que es trobaven a la casa haurien estat interrogades, tot i que no hi ha hagut detencions.
Últim missatge
La notícia ha causat un gran impacte entre els seus seguidors, especialment pel darrer missatge que Jake Hall va compartir a les xarxes socials poques hores abans de morir. En aquest, l’exfigura televisiva reflexionava sobre la vida i la importància de quedar-se amb “les coses bones”, una publicació que ara molts fans han recuperat com una mena d’acomiadament involuntari.
Jake Hall es va fer famós el 2015 gràcies a The Only Way Is Essex, un dels realities més populars del Regne Unit. Després del seu pas per la televisió, va intentar consolidar-se en el món de la moda amb diverses marques pròpies. En l’àmbit personal, era pare de River, fruit de la seva relació amb la model i estrella televisiva Missé Beqiri.
La seva mort arriba després d’una vida marcada per episodis molt mediàtics. El 2016, Jake Hall ja va estar a punt de morir després de ser apunyalat durant una baralla en una discoteca de Marbella, un fet del qual es va recuperar després de diverses setmanes hospitalitzat.
La família televisiva de The Only Way Is Essex i nombrosos rostres coneguts han començat a acomiadar-se d’ell a les xarxes socials, amb missatges d’incredulitat i tristesa per una mort tan sobtada com dramàtica.
