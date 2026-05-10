Crítiques a les xarxes socials
Polèmica a les xarxes pel retorn d'una influencer a Espanya per rebre atenció mèdica després d'una operació estètica a Andorra
La influencer i creadora de contingut per a adults respon a les crítiques després d’explicar que va tornar des d’Andorra per complicacions derivades d’una intervenció estètica
El Periódico
La influencer Jennifer Baldini s’ha convertit en protagonista d’una nova polèmica a les xarxes socials després de revelar que havia tornat a Espanya per rebre atenció mèdica arran de complicacions relacionades amb una operació d’augment de glutis practicada a Andorra.
La creadora de contingut per a adults, coneguda per la seva activitat en plataformes com OnlyFans, va compartir la seva situació personal a les xarxes socials, fet que va desencadenar una allau de comentaris crítics per part d’alguns usuaris. Bona part de les reaccions qüestionaven que, tot i residir a Andorra, Baldini recorregués al sistema sanitari espanyol en un moment de necessitat. Davant aquestes crítiques, la influencer va defensar la seva decisió assegurant que “quan les coses es compliquen, és el que hi ha”, en referència al seu retorn a Espanya per rebre atenció mèdica.
Resposta pública a les crítiques
Entre els missatges més repetits hi havia acusacions vinculades al debat fiscal que envolta des de fa anys alguns creadors de contingut que traslladen la seva residència al Principat, principalment per motius tributaris, però que mantenen vincles amb serveis públics a Espanya.
Davant la controvèrsia, Baldini va respondre públicament a través de les seves històries d’Instagram a un dels usuaris que li retreia la seva decisió amb un missatge contundent: “Molt Andorra i després torneu a Espanya a la mínima”. La influencer va defensar aleshores que la seva actuació és “una cosa legal” i va deixar clar que continuarà fent-ho. “A qui li agradi, bé, i a qui no, que faci el mateix que jo. Jo no dic a ningú on ha de viure”, va afirmar en la seva resposta.
L’episodi ha revifat a les xarxes un debat recurrent sobre la residència de determinats perfils digitals a Andorra i sobre la percepció social entorn de l’ús de serveis públics fora del país on tributen. Un tema que, periòdicament, torna a generar divisió entre els qui ho consideren una decisió legítima i els qui qüestionen el seu impacte ètic.
