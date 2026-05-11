Omar Montes, esquitxat per un nou embaràs
Rocío Martín ha anunciat a Instagram que està embarassada del cantant, que de moment no ha confirmat ni desmentit la notícia
El nom d’Omar Montes torna al centre de la polèmica. El cantant madrileny, exboxejador i figura mediàtica, va començar la seva carrera musical fa més d’una dècada i es va donar a conèixer també per la seva presència en programes de televisió com Gran Hermano VIP i Supervivientes, que va guanyar el 2019. Després d’anys d’èxits en la música urbana, amb temes de reggaeton, trap i flamenc urbà, Montes va sorprendre fa poques setmanes a El Hormiguero anunciant que aquest seria el seu últim any a la música. Ho va justificar pel desgast, la falta de reconeixement als artistes espanyols i la “guerra d’interessos” dins la indústria musical, segons va explicar al programa d’Antena 3.
L’anunci de la seva possible retirada de la música ja havia situat el cantant en el focus mediàtic, però ara el debat s’ha desplaçat a la seva vida personal. Fa només sis mesos, el 23 d’octubre, Omar Montes va ser pare d’Ismael amb la seva parella actual, Lola Romero, coneguda també com la ‘Kardashian gitana’. El cantant ja tenia un altre fill, Omar Jr., fruit de la seva relació anterior amb Núria Hidalgo.
Una publicació d’Instagram encén la polèmica
La nova controvèrsia arriba arran d’una publicació de Rocío Martín, empresària i fundadora d’un centre de bellesa i estètica a Madrid. Martín, que té poc més de 3.400 seguidors a Instagram, ha compartit imatges d’ecografies i ha assegurat que espera un nadó amb Omar Montes. En el missatge, parla del “secret més bonic” de l’any i del “nostre miracle”, unes paraules que han disparat els comentaris i les especulacions a les xarxes socials.
La publicació ha tingut un impacte immediat perquè arriba poc després del naixement d’Ismael, el fill que Montes ha tingut amb Lola Romero. Això ha fet que molts usuaris interpretin l’anunci com una possible infidelitat del cantant, tot i que ell encara no s’ha pronunciat públicament sobre la qüestió. En les primeres hores, el missatge de Rocío Martín va acumular centenars de comentaris: alguns de felicitació per l’embaràs, altres de dubte sobre la veracitat de la notícia i molts de crítica cap a Montes per la situació sentimental que es desprendria del relat. Mitjans com AS i Cadena Dial han recollit que el cantant ha reaparegut a les xarxes, però sense fer cap referència directa a aquest suposat embaràs ni a la paternitat que se li atribueix.
La polèmica, a més, ha agafat més força perquè diverses informacions han apuntat que Lola Romero hauria abandonat el domicili familiar després de conèixer-se el cas, encara que cap de les parts implicades ha fet una declaració oficial que tanqui l’assumpte. Així, Omar Montes queda envoltat per una nova tempesta mediàtica en un moment especialment delicat: acaba de ser pare amb la seva parella, havia anunciat que volia deixar la música per esgotament i ara una altra dona afirma públicament que espera un fill seu.
