Rosalia ja té el seu caganer més celestial
La febre de ‘Lux’ arriba també al pessebre amb una nova figura artesanal inspirada en la cantant
Rosalia viu un dels moments més expansius de la seva carrera. Després de convertir-se en una de les artistes catalanes amb més projecció internacional amb discos com El mal querer i Motomami, la cantant de Sant Esteve Sesrovires ha obert una nova etapa amb ‘Lux’, un projecte que ha elevat encara més la seva imatge global. El disc, presentat com una obra de gran ambició artística, ha estat rebut com una aposta arriscada, espiritual i sofisticada, allunyada del pop més convencional i amb una estètica molt marcada.
Rosalia, del fenomen musical al gran aparador mundial
El Lux Tour ha confirmat que Rosalia ja juga en una altra lliga. La gira és la més gran de la seva trajectòria i porta l’artista per grans escenaris d’Europa, Amèrica del Nord i Llatinoamèrica, amb una ruta internacional de 42 concerts en 17 països, segons Live Nation. A Espanya, el tour va passar per Madrid, amb quatre concerts al Movistar Arena, i per Barcelona, amb quatre nits al Palau Sant Jordi.
L’espectacle també ha rebut elogis fora de l’Estat. A Londres, The Guardian va descriure el concert de l’O2 com un dels xous d’arena més agosarats i sofisticats de la història recent del pop, amb una proposta que barreja veu, coreografia, religiositat, teatralitat i una posada en escena d’alt impacte. El Lux Tour ha funcionat com una extensió del disc: no només una gira de cançons, sinó una experiència visual i simbòlica pensada per reforçar l’univers ‘Lux’.
En el pla sentimental, Rosalia també ha volgut marcar distància amb el soroll mediàtic. Després de relacions molt comentades, com la ruptura amb Rauw Alejandro o el vincle posterior amb Jeremy Allen White, la cantant va explicar públicament que es trobava soltera i centrada en ella mateixa. En una conversa recent recollida per diversos mitjans, va defensar que no se li atribueixi automàticament una parella cada vegada que se la veu amb un home.
El fenomen ‘Lux’: una estètica que ho impregna tot
El gran èxit de ‘Lux’ no és només musical. La imatge blanca, gairebé mística, de la portada del disc s’ha convertit en una de les estampes més reconeixibles de l’última etapa de Rosalia. La roba, la gestualitat, la iconografia religiosa, l’aire de processó contemporània i el contrast entre l’avantguarda i la tradició han fet que el projecte es llegeixi arreu com una nova reinvenció de l’artista.
Aquest impacte global explica que ‘Lux’ hagi saltat de les plataformes i els escenaris a altres àmbits de la cultura popular. La gira, el marxandatge, les crítiques internacionals i la resposta dels fans han convertit el disc en una marca estètica pròpia. I ara aquest univers també arriba a una de les tradicions catalanes més singulars: el caganer.
El nou caganer de Rosalia, inspirat en ‘Lux’
L’empresa familiar gironina Caganer.com, especialitzada en figures artesanals de pessebre, ha posat a la venda una nova versió del caganer de Rosalia inspirada directament en la imatge de ‘Lux’. La peça reprodueix la cantant amb el vestit blanc de la portada del disc i amb una expressió facial que busca acostar-se a l’estètica solemne i espiritual d’aquesta etapa artística.
La figura està elaborada amb fang i pintada a mà, fidel a l’estil habitual de Caganer.com. Segons la mateixa empresa, la peça vol retre homenatge a l’artista catalana i a la seva projecció internacional, alhora que apropa la tradició catalana a públics d’arreu del món. El caganer de Rosalia Lux ja es pot comprar a la botiga en línia i té un preu de 25 euros.
No és la primera vegada que Caganer.com dedica una figura a Rosalia. La companyia ja havia creat un primer caganer de l’artista el 2019, i aquesta nova versió s’incorpora ara al catàleg com una peça de col·lecció que uneix música, artesania i identitat catalana. La firma, amb seu a les comarques gironines, fa més de tres dècades que transforma personatges populars, polítics, esportistes, músics i figures del cinema o l’animació en caganers per al pessebre.
La nova peça es pot adquirir tant per internet com als establiments físics de la marca. L’empresa disposa de botigues a Barcelona, Girona, Madrid i Bilbao, i en els últims anys ha convertit el caganer en un objecte que ja no es limita només al Nadal, sinó que funciona també com a record turístic, regal de col·leccionista i peça de cultura popular.
