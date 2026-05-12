El refugi personal de Tita Cervera a la Costa Brava després d'un ensurt amb la seva salut
La baronessa Thyssen, de 83 anys, es recupera a la llar que va construir amb el seu primer marit: té 257 metres quadrats i habitacions tematitzades
Andrea de los Santos
La inesperada retrobada dels fills de Tita Cervera ha tornat a situar la baronessa Thyssen al centre de totes les mirades. Després que transcendís el seu recent ingrés a la clínica Teknon de Barcelona, la imatge dels seus tres fills junts —una cosa que no passava públicament des de feia anys— ha despertat novament un enorme interès per la família. A falta d’un diagnòstic públic, hi havia moltes especulacions sobre el seu estat. Però des de la revista ¡Hola! es confirma que el motiu del seu pas per urgències ha estat “una pneumònia molt forta”, segons el seu cercle més proper.
Afortunadament, ara ja s’està recuperant al seu refugi favorit de la Costa Brava. La col·leccionista torna a trobar la calma en una de les propietats més especials de la seva vida: l’espectacular casa que va construir juntament amb el seu primer marit, Lex Barker, a Sant Feliu de Guíxols. Un lloc on sempre tornar per sentir-se bé amb ella mateixa... El refugi perfecte, amb totes les comoditats, per recuperar-se d’un sotrac de salut d’aquest nivell a la seva edat.
L’habitatge, construït als anys seixanta sobre un terreny que li va regalar el seu pare, és molt més que una residència d’estiueig. És un lloc profundament lligat a la història sentimental de Tita Thyssen i a la seva relació amb la Mediterrània. Envoltada de penya-segats, vegetació i vistes infinites al mar, la casa sembla dissenyada per desaparèixer del soroll i connectar amb la natura. L’entorn, un dels més exclusius i tranquils de la Costa Brava, aporta aquesta sensació de privacitat que tant valora la baronessa.
El refugi privat de Tita Cervera a la Costa Brava: luxe, comoditats i privacitat
Des de l’exterior, la propietat transmet una estètica molt mediterrània. El blanc calcari domina les façanes i potencia la lluminositat natural de cada racó. Grans terrasses, jardins cuidats i una piscina integrada en el paisatge converteixen el conjunt en una mena d’oasi davant del mar. Fins i tot té un petit hort privat. Però, si alguna cosa defineix realment aquesta casa, és la barreja entre disseny i art.
Cada estança té personalitat pròpia i funciona gairebé com una petita escenografia. Hi ha habitacions en tons verds amb referències naturals, zones comunes banyades en blau clar i espais on la fusta, les bigues vistes i la pedra creen una atmosfera càlida i sofisticada. Mentrestant, la cuina és àmplia, lluminosa i dissenyada al detall amb peces gairebé escultòriques. Un gran llum amb forma de núvol domina l’espai i aporta un punt contemporani a l’estança.
- Ho diu l’Organització Meteorològica Mundial (OMM): entre els mesos de maig i juny pot aparèixer el 'Superniño
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Salellas ordena obrir expedient pel vídeo dels cicloturistes a la Pujada de Sant Domènec de Girona
- Els cinc barris més segurs de Barcelona, segons un expert immobiliari: 'No són els que tothom creu
- Sebas Pla: «El Barça va intentar fitxar-me tres cops en un mes»
- Vall Companys adquireix un 20% d’Embotits La Selva de Campllong
- L'Advocacia gironina homenatja Ignasi de Ribot, el primer advocat gironí que arriba als 100 anys exercint
- «Respecteu la ciutat»: indignació a Girona per un ciclista a les escales la Pujada de Sant Domènec