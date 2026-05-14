Així és la compra d’una mare amb 15 fills: 1.300 galetes i 240 litres de llet al mes
Rosa Pich explica com organitza l’alimentació d’una família nombrosa, amb menús senzills, productes de temporada i molta planificació
En un moment en què moltes famílies tenen un o dos fills, el cas de Rosa Pich crida l’atenció. És mare de 15 fills i ha explicat com gestiona el dia a dia d’una casa on l’organització és imprescindible.
La seva família ha viscut moments molt durs, amb la pèrdua de diversos fills i també del seu marit, Chema. Malgrat això, Rosa ha continuat compartint la seva experiència i la manera com tira endavant una llar tan gran.
Una compra amb xifres sorprenents
Les quantitats mensuals que necessita són difícils d’imaginar en una casa habitual: unes 1.300 galetes, 240 litres de llet, diverses dotzenes d’ous i grans quantitats de patates, llegums, arròs i pasta.
Rosa explica que compren molts productes de marca blanca i que la fruita la trien sempre de temporada i a bon preu. La clau, segons relata, és ajustar-se a aliments bàsics, econòmics i fàcils de preparar per a molta gent.
Menús senzills i sense complicar-se
A casa seva acostumen a fer plat únic, com macarrons amb carn, patata amb ou dur, llegums o arròs. Ella mateixa reconeix que no fa cuina gaire elaborada i que prioritza l’austeritat.
Fregir per a tants és gairebé impossible, per això adapta els plats: les patates, per exemple, sovint es bullen amb pell i cadascú se les pela al plat, mentre que els ous solen fer-se remenats en lloc de ferrats.
En una família així, cada àpat demana planificació, però també sentit pràctic. I el seu cas mostra fins a quin punt l’organització pot marcar la diferència quan s’ha d’alimentar tanta gent cada dia.
