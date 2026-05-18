El missatge premonitori de Jake Hall abans de morir a Mallorca que ha deixat els seus fans glaçats
L’exestrella del reality britànic TOWIE ha mort als 35 anys després d’un presumpte accident en una casa de vacances a Santa Margalida
La mort de Jake Hall, conegut al Regne Unit pel seu pas pel reality The Only Way Is Essex (TOWIE), ha commocionat la televisió britànica i milers de seguidors a les xarxes socials. L’exconcursant i model ha mort als 35 anys a Mallorca, després d’un presumpte accident durant una festa en una casa de vacances situada a Santa Margalida.
Segons han publicat diversos mitjans britànics, Hall hauria patit ferides greus al cap després de colpejar-se, presumptament, contra una porta de vidre en un habitatge llogat. La Guàrdia Civil manté oberta la investigació per aclarir exactament què va passar aquella nit. De moment, la mort es tracta com un possible accident i no s’han practicat detencions, tot i que diverses persones que eren a la casa haurien estat interrogades.
Qui era Jake Hall?
Jake Hall va saltar a la fama el 2015 gràcies a The Only Way Is Essex, un dels realities més populars del Regne Unit. El programa el va convertir en un rostre conegut de la televisió britànica i, després del seu pas per la petita pantalla, va intentar obrir-se camí en el món de la moda amb diverses marques pròpies.
La seva vida personal també havia estat molt seguida pels mitjans. Hall era pare de River, fruit de la seva relació amb la model i estrella televisiva Missé Beqiri. Precisament, la seva mort deixa ara una nena sense pare i ha provocat una onada de missatges de condol entre els seguidors que recorden aquesta faceta més íntima i familiar de l’exconcursant.
La notícia ha tingut encara més impacte per què Hall havia publicat a Instagram poques hores abans de morir. En el seu últim missatge, reflexionava sobre la vida i sobre la importància de quedar-se amb “les coses bones”. Ara, molts fans han recuperat aquella publicació com si fos un comiat involuntari, un detall que ha fet créixer la commoció a la comunitat virtual.
El seu compte d’Instagram també recollia diverses imatges de Mallorca, l’illa on passava uns dies de vacances abans del tràgic desenllaç. Des que s’ha conegut la notícia, les xarxes s’han omplert de missatges d’incredulitat, tristesa i homenatge per part de seguidors, companys de televisió i cares conegudes de l’entorn de TOWIE.
La mort de Jake Hall arriba després d’una vida marcada per episodis molt mediàtics. El 2016 ja va estar a punt de morir després de ser apunyalat durant una baralla en una discoteca de Marbella, un succés que el va deixar hospitalitzat durant setmanes i del qual finalment es va poder recuperar.
Ara, la Guàrdia Civil intenta reconstruir les últimes hores de l’exestrella britànica a Santa Margalida. Mentre avança la investigació, el món televisiu britànic acomiada un dels rostres més reconeixibles de TOWIE, enmig d’una allau de missatges per una mort tan sobtada com dramàtica.
