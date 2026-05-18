El Mundial 2026 dispara la moda 'blokecore': aquestes són les samarretes de futbol més populars
Quan falta menys d’un mes perquè comenci (l’11 de juny) la competició de seleccions de futbol en terres americanes, diversos són els equipaments que ja es disputen la Copa que fon esport i estil
Laura Estirado
El ‘look’ més buscat de la primavera-estiu no ve d’una passarel·la, sinó d’un vestidor. Les samarretes de futbol han saltat de la grada a l’asfalt empeses per l’auge del ‘blokecore’, l’estètica de moda urbana que barreja equipacions esportives, peces còmodes i codis de ‘streetwear’. El compte enrere per al Mundial 2026, als EUA, el Canadà i Mèxic, fa la resta: abans que rodi la pilota, algunes samarretes ja competeixen en un altre terreny, el de la moda.
Segons una anàlisi de JD Sports, el detallista omnicanal líder a escala mundial de marques de moda esportiva i ‘outdoor’, l’interès global pel ‘blokecore’ ha crescut un 237% l’últim mes, i a Espanya les consultes de «samarretes Mundial» s’han disparat un 638% després dels últims llançaments d’Adidas, Puma i Nike. El senyal és clar: la samarreta futbolera ha deixat de reservar-se per al dia del partit i s’ha convertit en un dels bàsics de l’armari urbà.
El Mundial 2026 arriba amb 48 seleccions i data marcada per a Espanya: el dilluns 15 de juny debutarà contra Cap Verd, en el grup H, a l’Estadi Atlanta. Abans, la selecció també apareix en un altre marcador: el dels equipaments més desitjats.
Les més buscades
El rànquing analitza samarretes de seleccions nacionals a partir de dades de Google, eBay i TikTok. El resultat dibuixa un podi amb color i nostàlgia.
La guanyadora és el Brasil. La seva samarreta, firmada per Nike + Jordan, arriba a 96,8 punts, amb 60.500 cerques mensuals mitjanes globals a Google, un creixement interanual del 234% i 40.200 cerques mensuals a TikTok. La base groga amb detalls verds funciona com una icona pop: té futbol, memòria i aquella energia visual que aixeca qualsevol ‘look’ senzill.
En clau d’estil, demana contrast. Amb texans ‘baggy’, vambes estil Air Jordan 1 o Nike Dunk i ulleres esportives, s’acosta a l’uniforme urbà més evident. Amb faldilla blanca ampla, bossa de mà petita i joies daurades, s’allunya de la grada. L’equipament ‘visitant’, blau i minimalista, també encaixa amb ‘denim’ fosc o pantalons de sastreria.
PREU: 160 € (Match) 110 € (Stadium)
En segona posició apareix Portugal, amb Puma i 92,7 punts. El vermell amb detalls verds i les línies onejants que evoquen l’esperit marítim del país mantenen la identitat nacional, però l’interès també s’explica pel component emocional: podria ser una de les últimes grans samarretes mundialistes de Cristiano Ronaldo. El segon equipament arriba en els colors blanc i verd llacuna.
Per allunyar-lo del ‘look’ de partit, funciona a les mil meravelles amb ‘denim’ gris, bermudes amples, vambes Puma Speedcat o una bomber desgastada.
PREU: 150 € (Authentic) i 100 €
El tercer lloc de la llista és per al Japó, d’Adidas, amb 90,5 punts. El seu atractiu està en els detalls menys obvis: disseny tècnic i una estètica menys previsible, vorejant l’estètica anime, però molt elegant, en color blau solcat per ones blanques (amb la bandera del Sol Naixent al clatell). Inspirada en el tema ‘Más allá del horizonte’, aquesta samarreta encarna l’esperit d’exploració i l’afany de l’equip per superar èxits anteriors. La segona samarreta és blanca solcada per verticals en colors.
Amb pantalons de butxaques, faldilla setinada o vambes minimalistes, confirma que el ‘blokecore’ ja no entén de fronteres.
PREU: 150 € (Oficial) i 100 €
El Mundial 2026 també serà l’últim per a Lionel Messi. Amb 39 anys, que complirà el 24 de juny, serà la seva sisena Copa vestint una altra de les samarretes més emblemàtiques i populars entre els aficionats i ‘fashionistes’. L’Argentina, quarta amb 86,4 punts, manté el poder d’un equipament gairebé etern. L’‘albiceleste’ d’Adidas té nostàlgia, mite i memòria recent. Amb les seves atrevides tres bandes de teixit jacquard de punt termotransferit i l’escut de l’equip, amb les seves tres estrelles, transmet orgull i excel·lència. Destaca la versió visitant, pel seu original disseny arremolinat en blau elèctric sobre fons fosc.
No necessita gaires capes: n’hi ha prou amb ‘denim’ clar, vambes blanques o platejades i algun accessori metàl·lic.
PREU: 150 € (Oficial) i 100 €
Espanya tanca el top 5 amb 85,1 punts. El seu nou equipament d’Adidas suma una pujada interanual del 175% i 12.000 cerques mensuals a TikTok. El primer equipament manté intacta l’essència, amb el vermell protagonista i símbol de la força i l’entrega. Els detalls en groc reforcen aquest vincle amb la bandera, i crida l’atenció el tall entallat i la tornada del blau marí tant a la samarreta a la zona de les mànigues com als pantalons. La segona samarreta destaca pel color clar, carregat de simbolisme, ja que s’inspira en la literatura espanyola i en el color dels fulls dels seus llibres.
El vermell es reinterpreta amb un enfocament tècnic i actual: ‘shorts denim’, texans amples, vambes amb detall vermell i accessoris mínims.
PREU: 150 € (Authentic) i 100 €
La tornada del ‘blokecore’
La història del ‘blokecore’ ve de lluny. La paraula neix de ‘bloke’, una forma col·loquial britànica de referir-se a un home, i remet a l’Anglaterra dels anys 70 i 80, quan els aficionats de classe obrera portaven samarretes i peces esportives vinculades als seus equips. Després van arribar els ‘casuals’, una subcultura que va utilitzar la roba com a codi d’estatus.
Amb el temps, aquestes peces van deixar de parlar només de futbol. Les samarretes retro van començar a apel·lar a la nostàlgia i a figures com David Beckham, Ronaldinho, Maradona i Carlos ‘el Pibe’ Valderrama. Les xarxes socials van fer la resta: TikTok va convertir el gest en tendència i la moda va trobar en la samarreta una peça emblemàtica, amb història, color i barreja.
La clau del ‘blokecore’ no és portar la samarreta com a uniforme, sinó descontextualitzar-la. Funciona amb texans ‘baggy’, bermudes ‘denim’, pantalons de butxaques, faldilles llargues, minifaldilles prisades, bombers, caçadores de cuir desgastat o ‘blazers’ amples. També amb vambes retro –Samba, Gazelle, Speedcat, Dunk–, gorres, ulleres esportives, bosses de mà petites i joies metàl·liques.
El ‘twist’ femení
Tot i que va néixer com una estètica molt masculina, moltes dones l’han reinterpretat amb més llibertat. No repliquen l’uniforme: l’estilitzen. Una samarreta ‘oversize’ es pot portar com a vestit curt amb botes; un equipament clàssic pot conviure amb una faldilla setinada; una samarreta local es pot convertir en símbol d’identitat si es combina amb peces més sofisticades.
Per portar-la sense caure en la disfressa, convé evitar el total ‘look’ futboler. Una samarreta ‘oversize’ pot anar amb faldilla blanca i vambes retro; un equipament vermell, amb ‘denim’ blau rentat i accessoris mínims; una samarreta visitant, amb pantalons sastre amples i ulleres esportives. El truc és tractar-la com una samarreta gràfica més, però amb més memòria visual i, és clar, amb amor a l’escut.
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- Aquest és el nou local dels germans Roca al barri vell de Girona
- L’Ajuntament de Girona i la Generalitat sancionen desenes de locals per incompliments en restauració i oci
- El BOE ho fa oficial: adeu als ciclistes als vorals de les carreteres després de la nova normativa viària
- Virginia Torrecilla, exjugadora del Barça i de l’Atlètic de Madrid: 'Alexia Putellas és una jugadora que ha nascut per fer història
- El poblat abandonat de la presa inactiva de Colomers, més a prop de desaparèixer
- Tim Spector, metge i divulgador especialitzat en microbiota intestinal: 'El cafè del matí pot cuidar la salut intestinal i el benestar general
- Pahissa del Mas, deu anys de cuina al cor de l'Empordà