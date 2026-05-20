Condemnen una empresa de fotografia per danys morals després de deixar els nuvis sense l'àlbum del casament
La justícia reconeix el dany moral patit per la parella, que es va quedar sense el record gràfic d’un dels dies més importants de la seva vida
Contractar un fotògraf és una de les decisions més importants en l’organització d’un casament, perquè les imatges acaben sent el record principal d’aquell dia. Però una parella es va quedar sense les fotos, sense el vídeo i sense els àlbums que havia contractat.
Els fets es remunten al 2021, quan els nuvis van encarregar a una empresa un paquet de fotografia, un vídeo del casament i uns àlbums per als pares. La celebració es va fer l’estiu següent i el fotògraf hi va assistir, però el material mai no va arribar a mans de la parella.
Indemnització pel preu pagat i pel dany moral
Després d’intentar resoldre la situació sense anar als tribunals, el cas va acabar a la via judicial. L’empresa no va respondre a la demanda i va ser declarada en rebel·lia processal.
La magistrada ha condemnat l’empresa a pagar 2.707 euros pel material contractat i no entregat, i 3.000 euros més en concepte de dany moral. En total, la indemnització arriba als 5.707 euros, més interessos i costes.
La sentència considera acreditada la situació de desànim, angoixa i desesperació que va patir la parella en veure’s privada del testimoni gràfic del seu casament.
Un record impossible de recuperar
La jutgessa també remarca l’actitud passiva de l’empresa, que no només no va lliurar el material, sinó que tampoc va retornar els diners ni va donar explicacions sobre l’incompliment.
Segons la defensa de la parella, els únics records que conserven d’aquell dia són les imatges fetes per familiars i amics amb el mòbil. Un cas que evidencia la importància de respondre pels serveis contractats, sobretot quan el dany causat ja no es pot reparar del tot.
