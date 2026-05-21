Qui és Inés García, la nova xicota de Lamine Yamal? "Influencer" amb milers de seguidors a xarxes socials
El davanter del FC Barcelona i la creadora de contingut apareixen públicament al sopar de celebració de final de temporada del club
Clara Dalmau Merencio
Des de la filtració d’unes imatges en què es veia el jugador del FC Barcelona, Lamine Yamal, i Inés García, una «influencer» sevillana de 21 anys, passejant agafats de la mà pels carrers de Grècia, els rumors d’una relació molt possible entre tots dos han anat en augment.
Però això no és tot. La nit de dimecres, un restaurant de Castelldefels va acollir l’equip de Hansi Flick amb motiu de la celebració dels trofeus guanyats, la Supercopa i la Lliga, aquesta temporada. Durant l’arribada dels campions al recinte del Casanova Beach Club, Yamal i García es van presentar a la cita agafats de la mà i ja com una parella consolidada.
Així ho explica el periodista i «influencer» Javi Hoyos a través de les seves xarxes socials. Poques hores després, tant el club blaugrana com el mateix periodista han publicat la imatge que ho confirmaria tot. La parella posa oficialment davant de la càmera al «photocall» del Barça que celebra els seus dos trofeus.
Qui és Inés García?
Inés García compta amb més de mig milió de seguidors a TikTok i 150.000 a Instagram. Tot i això, fins ara havia portat la seva vida privada i personal lluny del focus mediàtic.
Hoyos explica que molts usuaris van començar a especular al voltant d’una possible ruptura de García amb el seu anterior xicot, amb qui mantenia una relació des de feia cinc anys. El motiu de la ruptura, apunten els rumors, hauria estat el mateix Lamine Yamal, amb qui la «influencer» sevillana hauria començat una nova relació.
Amb tot, ella mateixa va sortir al pas per desmentir aquestes informacions referint-se al noi com «el meu amic Gonzalo». En el missatge, la creadora de contingut també va manifestar que «no té cap sentit. No pensava donar importància a aquest tema perquè és lamentable, però zero proves i zero sentit».
Moda i estil de vida
Inés García centra tot el seu contingut al voltant del món de la moda i l’estil de vida que porta. De fet, fa poc més d’un mes, la «influencer» va anunciar un projecte anomenat Coco en què presentava una línia de vestits elegants per a la marca i botiga de moda femenina Closet Barcelona.
La resta del contingut de la sevillana segueix la mateixa línia, on crea vídeos per inspirar els seus seguidors i les seves seguidores amb vestits per a ocasions especials, com casaments, festes o graduacions. Entre el seu contingut, la sevillana també va compartir tots els «looks» que va lluir durant la Feria de Abril d’aquest any, celebrada del 21 al 26 d’abril al recinte firal del barri de Los Remedios (Sevilla).
- «Joel, no jugues sol»: Les Planes es mobilitza per un nen de 12 anys amb una campanya de donants de medul·la
- Els cardiòlegs coincideixen sobre el millor fruit sec per al cor: «Els qui en prenen 30 grams al dia tenen un 30% menys de risc d’infart»
- «La IA em va dir que la capital de França era Berlín... i era una veritat»
- El 40% dels alumnes que sortiran del Bell-lloc i Les Alzines han demanat plaça en un centre públic de Girona
- El crim masclista de Figueres eleva a tres els feminicidis a Catalunya aquest 2026
- El detingut per la mort violenta de Figueres va ser condemnat dilluns a sis mesos de presó per maltractar la víctima
- Crim masclista a Figueres: un home mata la seva exparella a ganivetades en ple carrer
- Carta d'una lectora: 'Probablement, el pitjor que ha passat mai a Girona en matèria de gestió municipal