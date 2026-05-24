La bomba de Javi Hoyos: futbolistes haurien muntat la seva pròpia ‘illa de les temptacions’ a Eivissa
El comunicador assegura que diversos jugadors haurien llogat una casa per viure una experiència privada amb noies
L'illa de les temptacions ha convertit les vil·les, les fogueres i les infidelitats televisades en un fenomen de masses. Però, segons ha revelat Javi Hoyos, aquest imaginari hauria sortit de la pantalla i hauria arribat fins a Eivissa, on alguns futbolistes haurien recreat una mena de reality privat inspirat en el popular programa.
El comunicador ho va explicar durant el seu pas per Al cielo con ella, el programa de RTVE presentat per Henar Álvarez. En aquesta entrevista, on també es va anunciar la presència de Pepa Bueno i Leonor Watling, Hoyos va parlar dels límits de la premsa del cor, de les pressions que rep de famosos i d’alguns episodis relacionats amb jugadors de futbol.
La suposada vil·la de les temptacions a Eivissa
El moment més explosiu va arribar quan Javi Hoyos va parlar d’una suposada casa a Eivissa on diversos futbolistes haurien anat per viure una experiència semblant a L'illa de les temptacions.
“Tu saps que hi ha una vila de les temptacions a Eivissa on van molts futbolistes a recrear, a imaginar-se el que passa al programa amb noies?”, va dir el comunicador durant la conversa.
Segons el relat d'Hoyos, la informació li va arribar fa temps a través d’una persona que l’hauria avisat del que passava en aquella casa. El col·laborador va explicar que alguns jugadors llogarien la vil·la i hi acudirien amb noies per viure una experiència privada, lluny dels focus i inspirada en el famós reality de parelles.
“Ho viuen com si fos el seu propi reality”
Hoyos va assegurar que alguns futbolistes són grans seguidors d’aquest tipus de formats televisius. “Ells són molt fans de tots els realities i dels programes”, va comentar.
Després va afegir una altra frase que va encendre encara més la història: segons li haurien explicat, els jugadors “ho viuen com si fos el seu propi reality, la seva experiència apartats de tothom”.
Tot i el to cridaner de la revelació, Javi Hoyos no va donar noms ni va identificar cap futbolista concret. La història, per tant, queda situada en el relat que ell va compartir al programa de RTVE, sense proves públiques ni dates concretes.
El missatge d’un futbolista per esborrar el vídeo
La part més sorprenent va arribar quan Hoyos va explicar que, després de publicar aquella història, hauria rebut un missatge d’un dels futbolistes demanant-li que eliminés el vídeo.
En un primer moment, la conversa semblava apuntar que aquell jugador volia amagar-ho perquè tenia parella. Però el comunicador va matisar que el motiu hauria estat un altre: segons ell, el futbolista no volia que se sabés perquè havia mentit al seu equip sobre el destí real del viatge.
“Li havien dit al seu equip que se n'anaven de viatge cultural a un altre país”, va explicar Javi Hoyos, mentre al plató reaccionaven amb sorpresa.
Javi Hoyos i els límits del cor
La revelació sobre la suposada vil·la d’Eivissa es va produir dins d’una conversa més àmplia sobre el món del safareig, els famosos i la manera d’explicar la vida privada dels personatges coneguts. Hoyos va defensar que avui existeix una forma més ètica de fer premsa del cor i va assegurar que intenta tenir cura amb determinades informacions.
La barreja d’Eivissa, futbolistes, una casa privada i una dinàmica inspirada en L'illa de les temptacions ha fet que l’anècdota es convertís ràpidament en una història viral. I, tot i que no hi ha noms ni proves públiques, el relat ha tornat a situar Javi Hoyos com una de les veus més comentades del salseig nacional.
