El costat més familiar de Melendi, explicat per la seva filla
Carlota Melendi revela com és el cantant fora dels escenaris
Melendi és conegut per les seves cançons, pels concerts multitudinaris i per una trajectòria musical consolidada, però ara ha estat la seva filla qui n’ha mostrat una cara més íntima. Carlota Melendi, de 21 anys, ha parlat obertament de com és el cantant en l’àmbit familiar i de com ha viscut créixer amb un cognom tan reconegut.
La jove s’ha convertit en una de les influencers amb més projecció del moment. A Instagram, on supera els 100.000 seguidors, comparteix continguts de moda, bellesa i tendències, i busca obrir-se camí amb veu pròpia més enllà de ser identificada només com la filla de Melendi.
Carlota va ser una de les protagonistes de la festa amb què la firma capil·lar Goa Orgànics va presentar les seves novetats a Madrid. L’acte també va comptar amb la presència de Gemma Pinto, Mery Turiel i Marta Carriedo. Tot i que encara es mostra amb certa timidesa davant les càmeres, la jove ja ha fet els seus primers passos com a model, una faceta que ha aparcat per centrar-se en la seva activitat com a instagramer.
Carlota Melendi i la pressió del cognom
Lluny de considerar el seu cognom una càrrega, Carlota Melendi assegura que ser filla del cantant ha estat una oportunitat. La jove explica que el seu pare li ha donat llibertat per decidir fins a quin punt volia aparèixer a les xarxes socials i exposar-se públicament.
«Per a mi és una oportunitat que aprofito diàriament. Estic eternament agraïda al meu pare per exposar-me d’aquesta manera tan positiva a les xarxes socials i deixar-me via lliure per decidir si vull aparèixer-hi», ha afirmat.
També deixa clar que no viu el fet de ser filla de Melendi com un pes. Al contrari, se’n declara orgullosa i defensa que el cantant l’ha ajudat a gestionar aquesta exposició amb naturalitat.
Els hàbits saludables de Carlota Melendi
A part de parlar del seu pare, Carlota també ha explicat alguns dels seus hàbits de bellesa i benestar. La jove assegura que intenta menjar sa, fa passejades matinals i cuida la pell i els cabells.
«Em cuido poc, he de començar perquè m’encanta. Menjo molt sa, sempre faig passejades matinals, em poso molta crema, important. I als cabells m’he posat protector tèrmic», ha explicat amb naturalitat.
La jove també ha reconegut que va deixar aparcada la moda per tot el que comporta aquell món, tot i que considera que el sector s’està obrint cada vegada més a perfils diferents.
Com és Melendi com a pare?
La part més personal de la seva intervenció ha arribat quan ha parlat de Melendi com a pare. Carlota el descriu com un pare normal, proper i capaç de combinar l’autoritat amb l’humor.
«Com a cantant per a mi és un 10, un 10. Què t’he de dir? Per a mi, un 10. La meva cançó preferida probablement és Carlota, però també m’encanta Astúries. I com a pare, molt bé, molt bé. De tot, com tots els pares. Quan ens ha de renyar, ens renya. Quan ha de riure, riu. Doncs com tots», ha confessat.
Amb aquestes paraules, Carlota Melendi ha volgut mostrar el costat més domèstic del cantant. Lluny dels escenaris i dels focus, la jove el presenta com un pare present, exigent quan cal i també disposat a riure amb els seus fills.
