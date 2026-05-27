Estrena al juny
Bad Bunny entra a l’univers de ‘Toy Story’: aquest és el nou personatge que apareix en la cinquena entrega
L’astre porto-riqueny prestarà la seva veu a Pizza con Gafas de Sol a la pròxima pel·lícula de Disney i Pixar, que enfrontarà Woody, Buzz i Jessie amb el món de la tecnologia
Laura Estirado
Bad Bunny
canvia l’escenari per l’estudi de doblatge. El cantant porto-riqueny se suma al repartiment de veus de
‘Toy Story 5’, la nova entrega de la saga de Disney i Pixar, amb un dels personatges més inesperats de la pel·lícula: Pizza with Sunglasses, una porció de pizza amb ulleres de sol. La incorporació de l’artista ha sigut anunciada per Pixar i suposa el seu debut en el doblatge d’animació.
El personatge, traduït en diversos mitjans com ‘Pizza con Gafas de Sol’, ha sigut descrit com una joguina oblidada amb molt estil que viu al costat d’altres objectes abandonats. Tot i que Pixar encara no ha revelat el pes exacte que tindrà en la trama, la seva presentació ja ha despertat la curiositat dels fans de la franquícia i dels seguidors de Benito Antonio Martínez Ocasio.
Xoc amb la tecnologia
‘Toy Story 5’ tornarà a reunir personatges clàssics com Woody, Buzz Lightyear i Jessie en una història marcada pel xoc entre les joguines tradicionals i la tecnologia. Segons la sinopsi oficial de Pixar, aquesta vegada els protagonistes s’hauran d’enfrontar al que més atrau avui els nens: els dispositius electrònics. La pel·lícula està dirigida per Andrew Stanton, codirigida per Kenna Harris i produïda per Lindsey Collins.
La nova entrega arribarà als cines el juny del 2026. Pixar situa l’estrena als EUA el 19 de juny del 2026, mentre que Disney Espanya manté per ara la finestra d’estrena en cines per a aquell mateix mes.
La participació de Bad Bunny reforça la seva creixent presència en el cine. L’artista ja havia aparegut en títols com ‘Bullet Train’ i ara se suma a una de les franquícies animades més populars de Pixar, coincidint a més amb una etapa de gran exposició internacional per la seva gira ‘Debí Tirar Más Fotos’.
