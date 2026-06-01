La foto que ho ha encès tot: Pep Guardiola i Cristina Serra tornen a aparèixer junts
L’entorn del tècnic nega una reconciliació sentimental
Una imatge ha tornat a situar Pep Guardiola i Cristina Serra al centre de tots els rumors. L’exparella, separada des de finals del 2024 després de més de tres dècades de relació, ha estat vista junta i això ha disparat les especulacions sobre una possible reconciliació.
Segons ha explicat a les Mamarazzis, una persona molt propera a l’exfutbolista és que, «no hi ha hagut reconciliació ni marxa enrere sentimental». La mateixa font assegura que Guardiola i Serra mantenen una relació «propera i molt civilitzada», però que tots dos ja han pres camins separats després de repartir els seus béns i signar un acord econòmic beneficiós per a totes dues parts.
El nou focus mediàtic va néixer arran d’una fotografia de Pep Guardiola a Manchester acompanyat de Cristina Serra. Segons l’entorn del tècnic, ella va viatjar-hi «a petició dels seus fills» i ho va fer també amb Valentí, exsogre de Cristina. Després de més de 30 anys junts, la relació sentimental s’ha acabat, però la família continua sent un vincle fort.
La bona sintonia entre tots dos també s’ha vist a Catalunya. Dimecres passat, després del retorn de Manchester, Pep Guardiola i Cristina Serra van ser vistos xerrant i gaudint de la terrassa de l’històric Hostal La Gavina de S’Agaró, a la Costa Brava. Una escena que podia semblar romàntica, però que l’entorn del tècnic interpreta només com una mostra d’una relació cordial i familiar.
Ara, el futur immediat de Pep Guardiola podria passar per Abu Dhabi, on es prendria una temporada sabàtica d’entre tres i sis mesos. Després de rebutjar ofertes milionàries, com la de dirigir la selecció de l’Aràbia Saudita, l’entrenador vol aturar-se i descansar. La gran pregunta és si aquest parèntesi professional pot acostar-lo de nou a Cristina Serra o si, malgrat les imatges, la seva història ja forma part del passat.
