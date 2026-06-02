De la fama al desnonament: el drama d’un cantant conegut
L’artista afronta una batalla judicial, problemes de diners i una crisi familiar
Francisco González Sarrià torna a estar al centre de la polèmica. El cantant, que durant anys va viure instal·lat en la fama i el reconeixement públic, travessa ara un moment especialment delicat, marcat per un procediment judicial pel suposat impagament d’una pensió, uns presumptes problemes econòmics, problemes de salut i una possible demanda de desnonament.
El cas està vinculat al suposat impagament de la pensió de Naomi Apolinar, filla de la relació que l’artista va mantenir amb la ballarina Denia Apolinar. Aquesta batalla judicial ha tornat a situar el cantant sota els focus, sobretot després de les últimes informacions explicades al programa «D Corazón».
El periodista Arnau Martínez va assegurar en aquest espai que Francisco González Sarrià hauria reconegut davant del jutge que es troba en una situació econòmica complicada. Segons el col·laborador, la declaració va ser molt tensa i l’artista va evitar respondre algunes de les preguntes que se li van plantejar.
«Va ser una declaració molt tensa, no va voler respondre. Té problemes de salut i problemes molt greus de diners, i a més el podrien desnonar més aviat que tard… S’enfronta a una demanda de desnonament», va afirmar Arnau Martínez.
La revelació va fer créixer encara més la pressió sobre el cantant. El periodista també va explicar que el procés continua endavant i que hi ha terminis importants sobre la taula, relacionats amb aquesta possible acció judicial.
«Ara té set dies per presentar aquesta demanda de desnonament. Li he preguntat a Denia per això i em diu que a ella no li consta i que no es creu que tingui problemes econòmics», va afegir Arnau Martínez.
La versió de Denia Apolinar, però, posa en dubte aquesta suposada situació límit. La ballarina no acabaria de creure’s els problemes de diners del cantant i considera que hi ha elements que no encaixen, sobretot perquè Francisco González Sarrià tindria diversos concerts programats aquest any. Aquesta diferència de versions ha alimentat encara més el conflicte i ha deixat al descobert la tensió entre les dues parts.
La polèmica ja venia d’abans. Fa tot just un mes, el mateix Francisco González Sarrià es va defensar amb unes declaracions molt dures i va denunciar que se sentia atacat pels mitjans. El cantant va assegurar: «Jo no soc un personatge gaire afí al règim i tots els mitjans afins m’han atacat com hienes. Això és una cortina de fum per tapar un munt de coses que han passat aquesta setmana. Estic fart que ens utilitzin als artistes».
L’artista també va parlar de les converses amb la seva exparella i va negar que hi hagués res fora de l’àmbit privat. En aquell moment, va carregar directament contra Denia Apolinar: «Denia l’únic que busca són diners. Estic fart d’aquesta gent. Tu saps què són 25 anys aguantant una tipa amb qui no he tingut res?».
Ara, el cas deixa Francisco González Sarrià en una situació especialment compromesa. D’una banda, hi ha el procediment pel suposat impagament de la pensió de Naomi Apolinar. De l’altra, la informació sobre una possible demanda de desnonament i uns suposats problemes econòmics greus. Al mig, una guerra de versions amb Denia Apolinar, que no dona credibilitat a la delicada situació financera que s’ha atribuït al cantant.
De moment, el procediment judicial continua el seu curs i el conflicte manté obertes moltes incògnites: quin és l’estat real de les finances de Francisco González Sarrià, què passarà amb la pensió de Naomi Apolinar i fins on arribarà l’enfrontament amb Denia Apolinar.
