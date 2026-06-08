El fitxatge sorpresa de «Toy Story 5»: Bizarrap salta de les sessions a Pixar
La nova pel·lícula arribarà als cinemes espanyols el 17 de juny del 2026
Els joguets més famosos del cinema tornen amb una nova aventura i amb fitxatges inesperats. Toy Story 5, la nova entrega de Disney i Pixar, arribarà als cinemes espanyols el 17 de juny del 2026 i ho farà amb una història marcada per la tecnologia, la nostàlgia i un repartiment de veus amb noms molt coneguts.
En aquesta cinquena pel·lícula, Woody, Buzz Lightyear, Jessie i la resta de joguines hauran d’afrontar un repte nou: l’arribada de Lilypad, una tauleta intel·ligent que amenaça de canviar per sempre la manera com la Bonnie juga. Pixar resumeix aquesta entrega amb una idea clara: ara els joguets es trobaran cara a cara amb el món digital.
La nova incorporació: Bizarrap
La gran sorpresa és la incorporació de Bizarrap al repartiment de veus. El productor argentí deixa per un moment l’estudi de les seves famoses sessions per entrar a l’univers de Toy Story 5, on posarà veu a Gnomo de Jardí en la versió en espanyol per a Espanya i Llatinoamèrica.
El seu personatge forma part d’una petita comunitat de joguines oblidades que viuen en una caseta abandonada del jardí. En aquest mateix espai també apareix Bad Bunny, que interpreta Pizza amb Ulleres de Sol, una joguina amb aire misteriós i molt d’estil.
Els dos artistes compartiran escena a la pel·lícula, un dels moments més cridaners d’aquesta nova entrega de Disney i Pixar. Bad Bunny ja havia estat anunciat com un dels cameos destacats, però l’arribada de Bizarrap ha afegit encara més expectació entre els seguidors.
Taylor Swift també entra a l’univers de «Toy Story»
La pel·lícula també tindrà un reclam musical de primer nivell. Taylor Swift ha compost una cançó original per a la banda sonora, titulada «I Knew It, I Knew You». El tema està vinculat a Jessie, un dels personatges més estimats de la saga, i s’estrenarà abans de l’arribada de la pel·lícula als cinemes.
La participació de Swift reforça el pes musical d’una cinta que ja combina noms molt potents de l’escena internacional: Bizarrap, Bad Bunny i la mateixa Taylor Swift.
Qui hi ha darrere de la nova pel·lícula?
Toy Story 5 està dirigida per Andrew Stanton, codirigida per Kenna Harris i produïda per Lindsey Collins. La nova entrega recupera l’essència de la saga, però la trasllada a un conflicte molt actual: el paper de la tecnologia en la vida dels infants i el lloc que encara poden ocupar les joguines tradicionals.
Amb aquesta premissa, Disney i Pixar preparen el retorn d’una de les franquícies més estimades del cinema d’animació. La pel·lícula s’estrenarà a Espanya el 17 de juny del 2026, dos dies abans del llançament previst als Estats Units.
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