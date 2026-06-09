Almudena Cid esclata contra l’ombra de Christian Gálvez i demana perdó al seu xicot: «Sento aquest rebombori»
La polèmica ha esquitxat l’aniversari de Gerardo Berodia
La separació entre Almudena Cid i Christian Gálvez continua aixecant polseguera anys després. Cada vegada que l’exgimnasta apareix davant dels mitjans, el passat torna a aparèixer en forma de pregunta incòmoda, i això ha acabat provocant un nou enrenou mediàtic que també ha afectat la seva parella actual, l’exfutbolista Gerardo Berodia.
Tot va esclatar després d’una trobada tensa amb la premsa a Vitòria, quan Almudena Cid va reaccionar amb contundència en ser preguntada una altra vegada per Christian Gálvez. La resposta va ser clara i carregada de cansament: «Per què a ell no li pregunteu mai per mi?». Amb aquesta frase, l’exgimnasta va posar sobre la taula una queixa que fa temps que sobrevola la seva vida pública: per què el seu nom continua lligat al del seu exmarit mentre ell sembla avançar sense rebre les mateixes preguntes.
La polèmica ha coincidit, a més, amb el 45è aniversari de Gerardo Berodia, l’actual parella d’Almudena Cid. Ella era a València per motius professionals i no va poder celebrar el dia al seu costat. Però el que més li ha pesat ha estat que aquest moment personal quedés enterbolit pel nou soroll mediàtic al voltant de Christian Gálvez.
Per això, Almudena va aprofitar una felicitació pública a Instagram per demanar perdó a Berodia i deixar clar que la seva reacció també tenia a veure amb el respecte cap a ell. «Sento que aquest rebombori hagi coincidit amb el teu aniversari i, a sobre, que no estiguem junts per celebrar-lo. En les meves paraules també hi havia respecte cap a tu», va escriure l’exgimnasta.
Amb aquest missatge, Almudena Cid deixa entreveure fins a quin punt la seva relació actual pot quedar condicionada per una història passada que encara desperta interès. No consta que Gerardo Berodia hagi fet cap declaració pública sobre com ha viscut aquest episodi, però les paraules d’Almudena apunten que l’enrenou ha pogut convertir un dia especial en una situació incòmoda per a la parella.
El cas torna a evidenciar per què sempre hi ha tant d’enrenou al voltant d’aquest tema. Almudena Cid i Christian Gálvez van formar durant anys una de les parelles més conegudes del panorama televisiu i esportiu, i la seva ruptura va generar un fort impacte mediàtic. Des d’aleshores, qualsevol gest, declaració o aparició pública d’ella acaba sent interpretat sota l’ombra d’aquella separació.
Ara, però, Almudena intenta marcar distància i defensar la seva nova etapa al costat de Gerardo Berodia. La seva reacció no sembla només un esclat de cansament, sinó una manera de reclamar que la seva vida actual no quedi sempre atrapada en el passat amb Christian Gálvez.
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