Iker Casillas reclama 3,7 milions d'euros per l'infart que va patir el 2019
L’exfutbolista ha presentat una demanda contra l’Oporto i la seva asseguradora per l’infart que va patir fa set anys quan era porter del club i que el va obligar a retirar-se a causa de les seqüeles que pateix: "No puc córrer, només puc recórrer 20 o 50 metres"
3,7 milions d’euros. Aquesta és la quantitat que reclama Iker Casillas al FC Oporto i a la seva asseguradora Fidelidade per l’infart de miocardi que va patir el 2019 durant un entrenament amb el conjunt portuguès. L’ex de Sara Carbonero ha comparegut al Palau de Justícia d’Oporto després de presentar una demanda en què demana una indemnització milionària a causa de la incapacitat laboral i les importants seqüeles que pateix des de fa 7 anys, tot i que el metge de l’equip, Nelson Puga, va assegurar aleshores que el porter estava «bé, estable i amb el problema resolt» i que es recuperaria «perfectament» d’aquest revés de salut, assegurant que l’esforç físic que va fer durant l’entrenament no va estar relacionat amb el seu problema cardíac, que el va obligar a retirar-se abans del que s’esperava.
L’exjugador del Real Madrid ha comparegut davant el Jutjat Laboral d’Oporto i ha revelat que, al marge que després d’un període de repòs absolut va trigar set mesos a poder fer vida «normal», la seva vida no ha tornat mai a ser la mateixa, ja que, avui dia, no pot córrer més de 20 o 50 metres sense fatigar-se, a més de veure’s obligat a prendre diversos medicaments diàriament per reduir les possibilitats de tornar a patir un episodi semblant.
Mirant enrere, Casillas ha rememorat al Palau de Justícia el que va passar el 2019, quan la seva vida va canviar per sempre. En un principi, va ser un dia «normal» en què va portar els seus fills Martín i Lucas a l’escola, se’n va anar a l’Olival a entrenar, va esmorzar i va fer una mica de gimnàs. Cap a les 11.00, quan portava aproximadament 30 minuts d’exercici, va començar a sentir una forta pressió al pit que el va obligar a aturar-se. «Vaig haver d’estirar-me. Tenia por. Em costava respirar» ha expressat, apuntant que va ser aleshores quan el metge i el fisioterapeuta de l’Oporto el van traslladar en un carret de golf als vestidors abans de traslladar-lo a l’Hospital CUF.
Malgrat la reclamació econòmica de l’exjugador, l’asseguradora ja li va ingressar 1,5 milions d’euros, la quantitat màxima anual per accidents laborals, mentre que el conjunt lusità defensa que li va pagar el salari íntegre —més d’un milió d’euros— durant els mesos que va estar de baixa abans de prendre la decisió de retirar-se definitivament, per la qual cosa totes dues entitats es neguen a pagar més diners.
No obstant això, Casillas està disposat a lluitar fins al final i ha acudit a la Justícia portuguesa per defensar el seu dret a rebre la prestació per Incapacitat Total Permanent per al Treball Habitual (IPATH), que ascendeix a 2,5 milions d’euros, equivalent al 70% del sou que hauria cobrat de l’Oporto fins a la finalització del seu contracte el juny del 2021.
I mentre l’exjugador continua la seva batalla legal contra el seu últim equip, l’actriu amb qui hauria recuperat la il·lusió i amb qui ha estat fotografiat molt còmplice i afectuós pels carrers de Madrid, Irene Esser, ha presentat a Madrid el seu nou projecte professional, la sèrie «El inmortal», juntament amb Álex García, Jon Kortajarena o Teresa Riott, entre altres.
Una reaparició en què, molt somrient i sense ocultar el gran moment que està vivint, ha evitat fer declaracions sobre la seva història d’amor amb Iker.
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