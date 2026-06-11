Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: "Treballar 14 hores no era un problema"
El xef va concedir una entrevista en un pòdcast gastronòmic
Ricardo Castelló
Dabiz Muñoz és un dels cuiners més importants d’Espanya per la cuina avantguardista que fa als seus restaurants. El reputat xef va començar a l’escola d’hostaleria de Torrejón de Ardoz, Madrid, i en acabar va començar a fer pràctiques als restaurants que havien estat el seu referent com a aprenent: Balzac, Viridiana i Chantarella.
Després d’acabar les pràctiques als millors restaurants d’Espanya, va recórrer el món per tastar les diferents gastronomies de les diverses cultures del món. Tot i ser ja un dels cuiners més guardonats, el madrileny continua estudiant per evolucionar cada dia, sent la principal causa del seu èxit.
Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, va concedir una entrevista al pòdcast «El plato fuerte», presentat per Marcos Gómez, on va destapar com és treballar amb la parella de Cristina Pedroche.
«Amb Dabiz Muñoz feia moltes hores, moltíssimes. Moltes vegades acabàvem la nit i havíem de netejar tot allò i havíem d’arreglar-ho», va començar explicant a «El plato fuerte».
No obstant això, el cuiner va voler deixar clar que ja no és el «modus operandi» que utilitza Dabiz Muñoz als seus restaurants: «Avui dia no, Dabiz ja estava en aquest procés de fer que tot això tingués sentit». A més, va assegurar que «ho ha aconseguit».
Un dels aspectes que solia criticar era l’excés de plats als menús degustació, que podien arribar a incloure’n fins a 26 o 28, cosa que ja ha canviat. «Per sort, tot això ho ha anat canviant i ha arribat a un punt bo», va revelar.
El cuiner va comentar que s’havien de sacrificar en molts moments, però «ho fèiem perquè era el que tocava o per la passió amb què vivíem això».
Així mateix, va voler recordar com va començar en el món de la restauració: «Jo recordo en la meva època d’aprenent, que treballar 14 hores no era un problema per a mi, com més hores treballaves, més a prop estava d’aprendre i d’adquirir més coneixement».
- «Els meus pares no entenien tanta afició, em van dur al psicòleg i tot»
- Els Mossos detenen el conductor del cotxe on viatjava el jove mort a l'AP-7 a Llers
- Condueix temeràriament i fuig de la policia causant destrosses en un aparcament de Girona
- Detingut un jove a Caldes per estafar com a mínim 3.000 euros amb falses entrades per a un concert de Bad Bunny
- La nova passera sobre el riu Ter entre Bescanó i Sant Gregori entra en la recta final
- El Girona fixa el preu de sortida dels jugadors aquest estiu
- Troben viva la submarinista desapareguda al cap de Creus després de més de set hores de recerca
- Necrològiques del 10 de juny de 2026