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Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: "Treballar 14 hores no era un problema"

El xef va concedir una entrevista en un pòdcast gastronòmic

Félix Chaqués i Dabiz Muñoz.

Félix Chaqués i Dabiz Muñoz. / Sport

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Ricardo Castelló

Madrid

Dabiz Muñoz és un dels cuiners més importants d’Espanya per la cuina avantguardista que fa als seus restaurants. El reputat xef va començar a l’escola d’hostaleria de Torrejón de Ardoz, Madrid, i en acabar va començar a fer pràctiques als restaurants que havien estat el seu referent com a aprenent: Balzac, Viridiana i Chantarella.

Després d’acabar les pràctiques als millors restaurants d’Espanya, va recórrer el món per tastar les diferents gastronomies de les diverses cultures del món. Tot i ser ja un dels cuiners més guardonats, el madrileny continua estudiant per evolucionar cada dia, sent la principal causa del seu èxit.

Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, va concedir una entrevista al pòdcast «El plato fuerte», presentat per Marcos Gómez, on va destapar com és treballar amb la parella de Cristina Pedroche.

«Amb Dabiz Muñoz feia moltes hores, moltíssimes. Moltes vegades acabàvem la nit i havíem de netejar tot allò i havíem d’arreglar-ho», va començar explicant a «El plato fuerte».

No obstant això, el cuiner va voler deixar clar que ja no és el «modus operandi» que utilitza Dabiz Muñoz als seus restaurants: «Avui dia no, Dabiz ja estava en aquest procés de fer que tot això tingués sentit». A més, va assegurar que «ho ha aconseguit».

Un dels aspectes que solia criticar era l’excés de plats als menús degustació, que podien arribar a incloure’n fins a 26 o 28, cosa que ja ha canviat. «Per sort, tot això ho ha anat canviant i ha arribat a un punt bo», va revelar.

El cuiner va comentar que s’havien de sacrificar en molts moments, però «ho fèiem perquè era el que tocava o per la passió amb què vivíem això».

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Així mateix, va voler recordar com va començar en el món de la restauració: «Jo recordo en la meva època d’aprenent, que treballar 14 hores no era un problema per a mi, com més hores treballaves, més a prop estava d’aprendre i d’adquirir més coneixement».

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