L’anunci inesperat de Rigoberta Bandini que va fer esclatar el públic en ple concert
La cantant va revelar a Madrid que espera el seu segon fill
Rigoberta Bandini va convertir un concert a Madrid en un moment personal i inesperat. La cantant, una de les veus més reconeixibles del pop estatal dels últims anys, va sorprendre els seus seguidors en plena actuació amb una notícia que ningú esperava: està embarassada del seu segon fill.
Darrere del nom artístic de Rigoberta Bandini hi ha Paula Ribó, cantant, actriu i dobladora barcelonina. Es va fer popular després de publicar algunes de les seves primeres cançons a YouTube i Spotify, però el gran salt a la fama li va arribar amb el Benidorm Fest, on va competir per representar Espanya a Eurovisió 2022 amb «Ay mamá». Aquella cançó es va convertir en un fenomen i la va situar al centre de l’escena musical.
La seva trajectòria, però, va més enllà de la música. Paula Ribó també ha treballat com a actriu en sèries com «Cites» o «Quién eres», i ha estat actriu de doblatge en pel·lícules com «Harry Potter», «Frozen», «Trolls», «El viatge de Chihiro», «Zootròpolis», «Brave», «Els Increïbles» o «Lilo i Stitch». El 2024 també va guanyar un Premi Goya a la millor cançó original per «Yo solo quiero amor», de la pel·lícula «Te estoy amando locamente».
Una notícia en ple concert
L’anunci va arribar a principis de juny, durant el primer dels tres concerts de la gira «Summer Tour 2026» a Madrid. Rigoberta Bandini actuava al festival Noches del Botánico, on tenia programats concerts els dies 4, 5 i 6 de juny.
Després d’interpretar «Canciones de amor a ti», la cantant va decidir compartir la notícia amb el públic. «Ha arribat un moment del xou en què no sabia si ho diria o no, però he de dir que no estic sola fent aquest xou», va explicar mentre s’acariciava la panxa.
La confessió va desfermar els aplaudiments i una ovació entre els assistents. Rigoberta Bandini va reconèixer que li costava guardar el secret en un concert tan especial: «És molt difícil no explicar-vos-ho, sobretot en un concert tan especial i tan proper». Tot seguit, va afegir: «Sento que sou una mica la meva família madrilenya, i perquè m’ofego».
La reacció del públic
El públic va reaccionar amb sorpresa, emoció i una forta ovació. Els fans van celebrar l’anunci amb crits i aplaudiments, convertint el moment en una de les escenes més comentades del concert.
La cantant, fidel al seu to espontani, va continuar l’espectacle amb humor: «Dit això, ara més que mai digueu-me que estic guapa, que ho faig bé...», va dir abans d’enllaçar amb la següent cançó del repertori, «Kaiman».
La família de Rigoberta Bandini
Amb aquest embaràs, Paula Ribó i la seva parella, Esteban Navarro, amplien la família després de set anys de relació. La parella ja té un fill, Nico, nascut el 2020, i es va casar el 2023.
L’anunci arriba en un moment de consolidació artística i personal per a Rigoberta Bandini, que continua combinant música, interpretació i projectes creatius. Aquesta vegada, però, la notícia no va arribar en forma de nova cançó, sinó d’una confessió íntima sobre l’escenari que va emocionar tot el públic de Madrid.
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