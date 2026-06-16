Almudena Cid esclata contra la premsa per Christian Gálvez: «Per què a ell no li pregunteu mai per mi?»
L’exgimnasta denuncia que, cinc anys després de la ruptura, encara se li exigeixi parlar del seu exmarit en actes públics
Almudena Cid ha dit prou. L’exgimnasta va viure un moment tens amb una reportera d’Europa Press després que li preguntessin per Christian Gálvez, el seu exmarit, en una trobada amb la premsa. La conversa havia començat amb un to distès, parlant de l’arribada del Papa, del concert de Bad Bunny i de les eleccions a la presidència del Reial Madrid, però tot va canviar quan va aparèixer el nom del presentador.
La periodista li va comentar que Christian Gálvez seria l’encarregat de presentar un acte vinculat a la visita del Papa. En aquell moment, Almudena Cid va interrompre l’entrevista i va respondre amb una pregunta que resumeix el seu cansament: «Per què a ell no li pregunteu mai per mi?».
La seva queixa posa sobre la taula una situació que l’exesportista considera injusta: cinc anys després de la seva separació, continua havent de respondre sobre la seva ruptura amb Christian Gálvez, mentre que, segons ella, al presentador no se li plantegen preguntes similars sobre el seu passat amb ella. «Em sembla tan injust tot això des de fa cinc anys. Que m’hagi d’enfrontar a això després de cinc anys», va afirmar, visiblement incòmoda.
El problema, segons Almudena Cid, no és parlar del passat, sinó que sempre sigui ella qui quedi exposada públicament. L’exgimnasta va retreure a la premsa que aquesta situació no es produeixi «en igualtat de condicions» i va deixar clar que aquest tipus de preguntes li semblen de «molt mal gust».
La separació d’Almudena Cid i Christian Gálvez va tenir una gran repercussió mediàtica i, des d’aleshores, l’exgimnasta ha hagut de conviure amb preguntes constants sobre la seva vida privada. Aquesta insistència, segons va deixar entendre, continua afectant-la perquè la torna a situar en una etapa que ja vol deixar enrere.
«No, em dol que em feu aquestes preguntes», va explicar quan li van preguntar si encara li feia mal parlar del seu exmarit. Malgrat el malestar, va decidir quedar-se i acabar la conversa «per respecte», tot i que va admetre que el seu impuls hauria estat marxar: «Era per haver-vos deixat aquí penjades amb el micròfon».
El retret de Cid obre també una pregunta incòmoda sobre el tracte mediàtic a les dones famoses després d’una separació. Per què sovint són elles les que han de donar explicacions emocionals? Per què se’ls continua preguntant per la seva exparella anys després, mentre ells poden avançar públicament sense haver de justificar-se de la mateixa manera? En el cas d’Almudena Cid, la resposta va ser clara: està cansada de ser reduïda a una història que ja forma part del seu passat.
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