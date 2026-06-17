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Nacho Duato revela que va patir una agressió sexual als 17 anys

El coreògraf revela un dels episodis més complicats de la seva vida en el programa de Marc Giró

Nacho Duato a ‘Cara al show’

Nacho Duato a ‘Cara al show’ / laSexta

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Carlos Merenciano

Madrid

Nacho Duato va compartir aquest dimarts a ‘Cara al show’ un dels episodis més durs de la seva joventut. El coreògraf va explicar davant de Marc Giró que, quan tenia 17 anys i viatjava a Madrid per presentar-se a audicions, va patir situacions «molt desagradables» per part d’homes vinculats al món de l’espectacle.

Duato va recordar especialment una trobada amb un actor molt famós, la identitat del qual va preferir no revelar i que ja ha mort. Segons el seu relat, aquell home es va oferir a portar-lo a casa, però va acabar conduint cap als afores de Madrid. Una vegada a casa seva, va intentar abusar d’ell i va reaccionar violentament quan el jove s’hi va negar: «Comença a pegar hòsties».

El ballarí va aconseguir abandonar la casa, tot i que va quedar en molt mal estat. «Me’n vaig anar de casa seva, però no podia ni caminar», va explicar. Eren aproximadament les dues de la matinada, no tenia telèfon i tampoc trobava taxis, per la qual cosa va passar diverses hores assegut en un banc fins que un conductor es va aturar al matí i el va ajudar a tornar al seu domicili.

Duato va assegurar que va estar dos dies al llit amb blaus i compreses. També va explicar que en aquella època no es va plantejar denunciar perquè temia que no el creguessin. «¿A qui l’hi dic?», es va preguntar al recordar la falta d’eines i suport que sentia llavors. El coreògraf va avançar que abordarà algunes d’aquestes experiències en el seu pròxim llibre, tot i que no vol revelar tots els detalls públicament.

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Marc Giró va reflexionar sobre les dificultats que encara troben moltes víctimes per denunciar agressions i abusos. Duato va coincidir que l’origen està en «l’abús de poder i, a part, sempre cap a la gent més jove. Un home de 40 anys no ha abusat d’un de 40, però sempre s’està abusant de menors».

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