Paula Badosa es desfoga després de la ruptura amb Tsitsipas: “Torno a sentir-me forta com a dona”
La tennista catalana celebra la classificació per als quarts de final del WTA de Berlín i admet que els últims mesos han estat especialment difícils tant dins com fora de la pista
Paula Badosa torna a somriure. La jugadora catalana va signar una de les seves victòries més importants dels últims mesos en superar Coco Gauff als vuitens de final del torneig WTA 500 de Berlín, un resultat que confirma la seva recuperació esportiva després d'un període marcat per les lesions, els dubtes i diversos problemes personals.
Però més enllà del triomf sobre la pista, van ser les seves declaracions posteriors les que van captar més atenció. Badosa es va sincerar sobre el moment vital que travessa després de la seva ruptura amb Stefanos Tsitsipas i va deixar clar que la recuperació emocional ha estat tan exigent com la física.
Una victòria que va molt més enllà del tennis
La catalana va acabar el partit visiblement emocionada. Després de diversos mesos lluitant per recuperar la seva millor versió, la victòria davant una de les millors jugadores del món representa molt més que un simple pas endavant en el quadre del torneig.
"Després de Madrid vaig haver d'aturar-me. Mentalment era massa per a mi. No aconseguia veure la llum al final del túnel", va explicar Badosa, que ha hagut de gestionar problemes físics recurrents i una situació personal complicada.
La victòria a Berlín arriba en un moment especialment important de la temporada, a pocs dies de l'inici de Wimbledon, una superfície on la catalana sempre ha mostrat un gran nivell quan ha estat en plenitud física.
Referència directa a la ruptura amb Tsitsipas
Tot i que no va voler entrar en detalls, Badosa va deixar entreveure que la ruptura amb Tsitsipas no ha estat precisament amistosa.
La tennista va explicar que al llarg de la seva vida ha passat per altres separacions sentimentals, però va diferenciar clarament aquesta experiència d'altres relacions anteriors.
"Quan hi ha coses tòxiques al teu voltant, tot es fa molt més complicat que una ruptura normal", va afirmar.
Les seves paraules arriben després de mesos d'especulacions sobre la relació entre tots dos jugadors, una de les parelles més mediàtiques del circuit professional durant els últims anys.
"Ara torno a sentir-me forta"
Un dels moments més destacats de la compareixença va arribar quan Badosa va parlar de la necessitat de reconstruir-se personalment.
La catalana va admetre que, fa només un any, formava part del Top 10 mundial i que veure's lluny d'aquella posició no ha estat fàcil. Però va insistir que el repte més gran no ha estat només esportiu.
"En l'àmbit personal tampoc ha estat senzill netejar moltes coses de la meva vida. Per fi fa uns mesos que visc en un entorn saludable", va explicar.
La frase que més ressò ha generat és probablement la que va deixar per al final:
"Superar les coses tòxiques que hi havia al meu voltant no ha estat fàcil. Però és una cosa que has de passar com a dona. I ara torno a sentir-me forta."
Objectiu: tornar a l'elit mundial
Més enllà de les qüestions personals, la realitat és que Badosa sembla cada vegada més a prop de recuperar el nivell que la va portar a situar-se entre les millors tennistes del planeta.
La victòria contra Gauff reforça la confiança d'una jugadora que durant els últims dos anys ha hagut de conviure amb lesions constants i llargues absències del circuit.
Ara, amb més estabilitat personal i amb millors sensacions físiques, la catalana afronta la temporada de gespa amb optimisme.
Berlín ha estat molt més que una victòria esportiva per a Paula Badosa. Ha estat també una declaració d'intencions: després d'un període especialment dur, la tennista catalana vol tornar a competir al màxim nivell i recuperar el protagonisme que havia perdut dins i fora de les pistes.
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