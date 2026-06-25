Mor als 36 anys Carly Douglas, la influencer que va emocionar Instagram
La creadora de contingut deixa tres fills després d’un càncer d’estómac
El món de les xarxes socials està de dol per la mort de Carly Douglas, una influencer de fitness californiana que havia construït una comunitat de milers de persones a través d’Instagram. La creadora de contingut ha mort als 36 anys després d’una dura batalla contra un càncer d’estómac diagnosticat en estadi 4, la fase més avançada de la malaltia.
Carly Douglas compartia a les seves xarxes rutines de vida saludable, continguts relacionats amb el benestar, moments familiars i reflexions personals. A Instagram acumulava 141.000 seguidors, que la seguien no només pels seus consells de fitness, sinó també per la manera com mostrava la seva vida quotidiana com a esposa i mare.
L'influencer estava casada amb David i tenia tres fills: River, Faye i Townes. Bona part del seu contingut girava al voltant de la família, la maternitat i una vida molt vinculada a la llar. Per això, la notícia de la seva mort ha generat una forta commoció entre els seus seguidors, que han omplert les seves publicacions de missatges de condol i suport a la família.
Un diagnòstic que ho va canviar tot
El mes de març passat, Carly va rebre el diagnòstic d’un càncer d’estómac en estadi 4, també conegut com a càncer metastàtic. Abans d’això, havia anat a urgències per un fort dolor i una greu distensió abdominal que, inicialment, va atribuir a una possible obstrucció.
Les proves mèdiques, però, van revelar una realitat molt més greu. Un escàner i una endoscòpia posterior van detectar un tumor sagnant a l’estómac que ja s’havia estès. A partir d’aquell moment, Carly va començar un procés de tractament i va compartir amb els seus seguidors alguns moments del seu estat de salut i de la quimioteràpia.
Tot i la duresa del diagnòstic, la seva família ha explicat que no va perdre mai l’esperança. En el comunicat de comiat, els seus éssers estimats la descriuen com una dona plena de llum: «Va lluitar contra el càncer amb valentia i determinació, plena d’esperança [...]. Era l’alegria personificada, un raig de sol pur. Semblava que el seu somriure estigués gravat permanentment al seu rostre».
Una mare que volia lluitar pels seus fills
Quan va fer públic el diagnòstic, Carly Douglas va publicar un vídeo gravat des de l’hospital en què reconeixia que estava vivint un autèntic «malson». El que més la colpia era pensar en els seus fills i en tot el que encara volia viure amb ells.
«Crec que he passat per totes les etapes possibles del dol, però hi ha una cosa que no m’ha abandonat mai: una sensació aclaparadora de pau que estaré bé i que lluitaré. He de lluitar pels meus fills i per tanta gent que estimo», va expressar mentre escrivia al seu diari.
La família també ha remarcat el paper central que tenia la maternitat en la seva vida. Segons el comunicat, «Carly cuidava els seus fills i assaboria cada moment amb ells, amarada fins a l’última gota de les seves rialles i abraçades fins al final».
També han destacat l’amor que sentia pel seu marit, David, a qui descriuen com «el seu millor amic, la seva mitja taronja, l’home a qui no podia esperar veure travessar la porta cada nit».
Els seus seguidors, devastats
La mort de Carly Douglas ha deixat una forta empremta entre els seus seguidors d’Instagram. Moltes persones han reaccionat a les seves últimes publicacions amb missatges de tristesa, afecte i reconeixement per la manera com va compartir la seva vida i la seva malaltia.
Una de les mostres de condol resumeix el sentiment de molts usuaris: «Envio moltíssim amor i pregàries a la teva família i a tots aquells a qui vas tocar la vida. La teva llum continuarà brillant a través de les innombrables persones que vas inspirar».
Els seus familiars han tancat el missatge de comiat amb unes paraules que reflecteixen el buit que deixa: «Estem devastats per la seva absència aquí, sense ella. El buit que Carly ha deixat en les vides de la seva família i dels seus amics no s’omplirà mai».
Carly Douglas deixa enrere una comunitat colpida, una família trencada per la pèrdua i el record d’una dona que va convertir les xarxes en un espai de salut, maternitat, fe i esperança fins als últims mesos de vida.
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