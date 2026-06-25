La ruptura bomba d’Ana Mena i Óscar Casas: del petó de pel·lícula a un final inesperat
La cantant i l’actor han trencat després de gairebé dos anys de relació
Una de les parelles més seguides del panorama espanyol ha arribat al final. Ana Mena i Óscar Casas han trencat la seva relació després de gairebé dos anys de festeig, una història que havia començat com una pel·lícula i que ara ha acabat amb una ruptura de mutu acord. La notícia l’ha avançat el periodista Javi Hoyos a través de les seves xarxes socials, després d’haver parlat, segons ha explicat, amb l’entorn més proper de la parella.
«He pogut parlar amb el seu entorn més proper i la ruptura és oficial», va assegurar Hoyos. El periodista també va remarcar que no hi hauria hagut terceres persones ni cap conflicte estrany al darrere: «Em traslladen que no hi ha terceres persones ni res estrany, que ha estat una ruptura de mutu acord i que s’estimen molt».
Una història d’amor que va començar al rodatge d’«Ídolos»
La relació entre Ana Mena i Óscar Casas va néixer el 2024, durant el rodatge de la pel·lícula «Ídolos». La química entre la cantant malaguenya i l’actor català va traspassar la pantalla i, poc després, tots dos van començar una història que de seguida va despertar l’interès dels fans.
Aquest gener, quan van anar a «El Hormiguero» per promocionar la pel·lícula, tots dos van recordar com havia començat tot. Ell va explicar que intentava conquistar-la, però ella no semblava adonar-se’n. «No sé què més volia que fes», va dir Óscar Casas, mentre Ana Mena va respondre entre rialles: «Doncs jo no m’adonava de res».
La parella també va compartir un dels moments més romàntics de la seva història. Durant una festa a Itàlia, ella li va fer un recorregut per Roma, van llançar una moneda a la Fontana di Trevi i, més tard, es van fer el primer petó a Pesaro. Aquell gest va marcar l’inici d’una relació que molts seguidors veien com una de les més boniques del moment.
Els fans no s’ho acaben de creure
La notícia de la ruptura d’Ana Mena i Óscar Casas ha provocat una allau de comentaris a les xarxes socials. Molts fans han reaccionat amb tristesa, sorpresa i incredulitat, mentre que altres han recordat que la relació havia nascut en plena promoció d’una pel·lícula.
Entre les reaccions que s’han llegit hi ha missatges com «m’encantava aquesta parella», «és tot molt Aitana i Miguel Bernardeau», «això se sabia que duraria un telenotícies», «fi del contracte de promoció» o «la maledicció dels Casas». Aquest últim comentari fa referència al fet que Mario Casas, germà gran d’Óscar, també ha tingut relacions sentimentals amb coprotagonistes que han acabat de manera similar.
Tot i el soroll a les xarxes, la versió que ha transcendit és clara: la separació s’hauria produït fa aproximadament un mes i hauria estat una decisió pactada. Segons Javi Hoyos, tots dos continuen tenint estima l’un per l’altre, però ara mateix han decidit separar els seus camins.
El moment professional d’Ana Mena i Óscar Casas
La ruptura arriba en un moment clau per a les carreres de tots dos. Ana Mena viu una etapa de projecció internacional en la música. La cantant, que va saltar a la fama el 2010 després de guanyar «My Camp Rock 2» de Disney Channel, ja era coneguda des de petita per haver guanyat els Premis Veo Veo el 2006 i haver participat a «Marisol, la pel·lícula» el 2009.
Ara, l’artista ha signat un nou contracte amb la discogràfica WK Entertainment, ha tornat a la interpretació amb la segona temporada de «Fúria» i el 16 de juny va publicar «Pa ti toa», el seu tema amb Lola Índigo.
Óscar Casas, per la seva banda, també es troba en un moment important. L’actor es va donar a conèixer de petit en anuncis i sèries, però la seva consolidació va arribar el 2019 amb «Instinto». Recentment, segons recorda Javi Hoyos, ha acabat el rodatge d’«A puño descubierto», una pel·lícula que protagonitza amb el seu germà Mario Casas i que s’estrenarà el 2027.
Ara, Ana Mena i Óscar Casas afronten una nova etapa per separat. La seva història va començar amb un rodatge, un viatge a Roma i un petó a Itàlia, però ha acabat lluny del conte romàntic que molts fans havien imaginat.
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